В Якутии будут благоустроены 83 объекта

В правительстве Якутии обсуждаются вопросы реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды».

Вопросы реализации в Якутии мероприятий приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» обсудили 9 августа в ходе заседания Межведомственной комиссии по обеспечению реализации данного проекта на территории Якутии.

Как отметил первый заместитель председателя правительства республики Алексей Колодезников, на благоустройство 83 объектов поступило более 196 млн. рублей из федерального бюджета, более 23 млн. рублей – из бюджета республики. Несмотря на предусмотренное финансирование, в десяти муниципальных образованиях до сегодняшнего дня не заключены контракты по проведению работ по благоустройству.

Так, не законтрактованы объекты дворовых территорий в Бердигестяхском наслеге Горного улуса, в посёлке Нижний Куранах Алданского района, объекты общественного пространства в городах Якутск, Ленск, Мирный и Алдан, а также парк в городе Вилюйске. С учётом климатических особенностей нашей республики и сезонности выполнения работ существуют определённые риски по реализации программы в целом.

Как стало ясно из отчётов представителей муниципалитетов, озвученных в режиме видеоконференцсвязи, на местах работа началась. Так, по данным главы пос. Айхал Василия Карпова, торги проведены, контракты заключены, подписано соглашение с администрацией района. Подрядчиком изменены сроки реализации, так как были проблемы с получением асфальто-бетонной смеси, но работы будут завершены к 15 сентября.

По словам первого заместителя главы города Ленска Владимира Пелипенко, по дворовым территориям торги будут проведены буквально завтра, по пл. Ленина будут проведены повторные торги, но в сентябре работу обещают завершить.

Благоустройство городского канала и благоустройство Сквера труженикам тыла города Якутска также будет завершено до конца сентября, заверила начальник Управления архитектуры и градостроительной политики – главный архитектор ГО «город Якутск» Ирина Алексеева. По поручению Алексея Колодезникова прилегающая территория приведена в порядок: выкошена трава, завезена земля и посажена газонная трава. Идёт работа по очистке водоотводного лотка. «Водоканал» готов приступить к переукладке плитки.

По словам других представителей муниципальных образований республики, срок заключения контрактов и проведения торгов задерживается по причине жалоб участников торгов в УФАС. Также среди причин риска реализации проекта названы невыполнение работ по контракту подрядчиком, слабая организационная работа. В любом случае представители муниципалитетов отчитались, что работа будет завершена не позднее 1 октября текущего года.

По итогам обсуждения Алексей Колодезников дал поручение Министерству жилищно-коммунального хозяйства и энергетики РС (Я) усилить контроль за реализацией проекта по формированию комфортной городской среды по каждому из 83-х объектов. Муниципальным образованиям поручено вовремя актуализировать информацию о муниципальных программах и благоустройстве в ГИС ЖКХ.

Народный депутат республики Александр Сусоев призвал глав муниципальных образований привлекать для реализации проектов бойцов студенческих отрядов. Для этого было подписано специальное соглашение, но по факту студотряды привлекли только Мирнинский и Сунтарский районы.

Представитель ОНФ в Якутии Валерий Лютый отметил, что ОНФ готов взять под контроль качество и сроки реализации объектов. Также ОНФ будет проверять, насколько привлекаются простые жители населённых пунктов при реализации объектов. Он напомнил, что приоритетный проект «Формирование комфортной городской среды» начал реализовываться в 2017 году по инициативе Президента РФ Владимира Путина. В проект входят объекты, отобранные по результатам общественного обсуждения, и в их реализации должны активно участвовать жители населённых пунктов.