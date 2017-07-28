В Якутии будет создана сеть образовательных организаций «Ил Дархан»

Под попечительством главы Якутии Егора БОРИСОВА в Якутии откроется сеть государственных образовательных организаций «Ил Дархан», работающих с детьми, проявившими выдающиеся способности.

Егор Борисов подписал соответствующий указ «О комплексе мер по выявлению и поддержке одаренных детей в Республике Саха (Якутия)», призванный совершенствовать систему выявления и развития одарённости детей, усилить государственную поддержку детей, проявивших выдающиеся способности по науке, технике, культуре, искусству и спорту.

В сеть «Ил Дархан» могут войти как общеобразовательные школы, так и учреждения дополнительного образования, музыкальные и спортивные школы, которые занимают лидерские позиции в республике по своим направлениям и ориентированы на работу с детьми, проявившими выдающиеся способности, на республиканском уровне.

Ресурсным и методическим центром сети государственных образовательных организаций «Ил Дархан» своим указом глава определил Малую академию наук РС (Я). Правительству республики поручено разработать Положение о сети государственных образовательных организаций «Ил Дархан».

Также Егор Борисов поручил учредить головную республиканскую общеобразовательную организацию по реализации международных образовательных программ – Международную арктическую школу, которая будет работать по программам не только российского стандарта, но и Международного бакалавриата. К 1 сентября 2019 года, к вводу здания, будет сформирована учебная программа, подготовлены педагогические кадры. В настоящее время работает проектный офис по подготовке проекта «Международная арктическая школа».

Для поддержки юных талантов глава поручил создать специализированный фонд «Юные таланты Якутии». Основным направлением фонда станет поддержка детей республики, проявивших выдающиеся способности в сфере науки, техники, культуры, искусства и спорта, для участия в международных мероприятиях и проектах. Хозяйствующим субъектам, действующим на территории Якутии, рекомендовано принять участие в формировании Фонда.

Также Егор Борисов поручил включить в Целевую программу «Во имя будущего» на 2016 — 2020 гг.» финансирование строительства учебно-лабораторного корпуса Малой академии наук Якутии на 150 учащихся с интернатом на 100 мест в с. Чапаево Хангаласского улуса, а также объектов Международного центра «Дети Арктики», в том числе Детского технопарка в г. Якутске.

В срок до 1 декабря 2017 года Правительству региона поручено разработать и утвердить Комплексную республиканскую программу «Одаренные дети Якутии на 2018 — 2023 годы».

Министерствам и ведомствам поручено предусмотреть проведение мероприятий по выявлению и поддержке детей, проявивших выдающиеся способности в сфере науки, техники, культуры, искусства и спорта. В эту работу будут привлечены муниципалитеты, в указе есть пункт о разработке соответствующих муниципальных программ. Кроме того, администрациям муниципальных образований рекомендовано предусмотреть модернизацию материально-технической базы организаций общего и дополнительного образования детей для реализации современных образовательных программ по работе с одарёнными детьми.

Новый указ главы «О комплексе мер по выявлению и поддержке одаренных детей в Республике Саха (Якутия)» будет способствовать реализации Концепции общенациональной системы выявления и развития молодых талантов, совершенствования системы выявления и поддержки детей, проявивших выдающиеся способности в сфере науки, техники, культуры, искусства и спорта.

Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия). Фото Айаала ЧЕРНОГРАДСКОГО, ЯСИА.