В Якутии будет создан природный парк для защиты популяции стерхов

Новый природный парк появится в Якутии на базе заказника «Кыталык» в Аллаиховском районе на севере Якутии.

Задача нового «островка безопасности» для животных — сохранение стерхов и других уникальных видов тундровой фауны, сообщил ТАСС министр охраны природы Якутии Сахамин Афанасьев.

«Мы завершили работу по повышению статуса двух природных парков Якутии — «Ленские столбы» и «Новосибирские острова». В 2018 году они войдут в федеральную сеть нацпарков. В ближайшее время на территории региона будут созданы два природных парка — в верховьях реки Амга в Средней Якутии и на базе природного заказника «Кыталык» в Аллаиховском районе на севере Якутии», — рассказал Афанасьев.

Как отметил министр, в заказнике обитают и дают потомство около 90 видов перелетных птиц, среди которых и сибирские журавли (стерхи), отнесенные Международным союзом охраны природы к категории видов, находящихся на грани исчезновения. Он также отметил, что в «Кыталыке» обитает свыше 120 видов позвоночных животных, часть из которых занесены в Красную книгу России и Якутии.

По словам министра, заказник «Кыталык» имеет перспективы стать национальным парком с номинированием в комитете ЮНЕСКО.