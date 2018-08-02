В Якутии будет реализовано 4 мероприятия по развитию центров экономического роста

Реализацию Плана социального развития центров экономического роста в регионах, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, обсудили 2 августа на совещании в режиме видеоконференции у главы Минвостокразвития Александра Козлова.

В мероприятии приняли участие члены кабинета министров республики под руководством и.о. председателя правительства Якутии Владимира Солодова.

По данным главы Минвостокразвития России, по результатам заседания подкомиссии по вопросам реализации инвестиционных проектов на Дальнем Востоке и Байкальском регионе Правительственной комиссии, состоявшегося 17 июля, одобрено 193 мероприятия на сумму 53,7 млрд. рублей. «В 2018 году начинается реализация 163 мероприятий на сумму 21,2 млрд. рублей», – добавил федеральный министр.

Как ранее отметил временно исполняющий обязанности Главы Якутии Айсен Николаев, в рамках развития центров экономического роста на территории республики будет реализовано семь мероприятий на общую сумму 2 млрд. 168 млн рублей, из которых 1 млрд. 748 млн. рублей – средства единой субсидии. План социального развития центров экономического роста Айсен Николаев утвердил своим распоряжением № 498-РГ 25 июня.

На текущий год предусмотрено 874,3 млн. рублей по четырём мероприятиям Плана социального развития республики: на строительство школы № 35 в Якутске, Томпонской районной многопрофильной гимназии на 220 учащихся в селе Хандыга, многофункционального спортивного комплекса в Среднеколымске и на модернизацию материально-технической базы шести учреждений системы среднего профессионального образования республики.

Чтобы регионы вовремя приступили к реализации мероприятий, в июне Правительством России утверждено распределение иных межбюджетных трансфертов между субъектами федерации. На сегодняшний день все субъекты Дальнего Востока утвердили планы социального развития центров экономического роста. Регионами утверждаются проектно-сметные документации социальных объектов, определяются подрядчики, а в некоторых субъектах уже идёт реализация мероприятий. К примеру, по данным и.о. премьер-министра республики Владимира Солодова, ввод школы № 35 города Якутска планируется в декабре 2018 года. На сегодняшний день на объекте ведутся внутренние работы, идёт монтаж электропроводки и вентиляции. Работы ведутся в соответствии с утверждённым графиком.

Александр Козлов сделал пообъектный анализ по каждому этапу строительства социальных объектов. Особое внимание руководителей регионов обратил на обязательное выполнение сроков каждого из этапов строительства, на недопустимость срыва плана-графика. Министр подчеркнул, что все объекты должны быть сданы в срок. Таким образом, отставание от графика на этапе заключения контрактов или разработки проектно-сметной документации означает сокращение сроков строительства, что недопустимо.

По словам Козлова, реализация Плана социального развития центров экономического роста в дальневосточных регионах находится на личном контроле заместителя председателя Правительства РФ – полномочного представителя Президента России в ДФО Юрия Трутнева, а решение о повышении уровня жизни жителей Дальнего Востока было принято на заседании Государственного совета по вопросам комплексного развития Дальнего Востока, проведённом Президентом РФ Владимиром Путиным на полях Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре прошлого года.