В Якутии будет проведена инвентаризация дворов и общественных пространств.

Инвентаризация пройдет в рамках приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды». Об этом было отмечено 13 июля на заседании комиссии по проведению двухмесячника по санитарной очистки и благоустройству территорий населенных пунктов Республики Саха (Якутия) под председательством заместителя министра ЖКХ и энергетики РС (Я) Наталии Чукавиной.

Действие нацпроекта распространяется на все населенные пункты численностью населения более 1000 человек. Муниципальным образованиям предстоит за месяц оценить состояние каждого двора, уровень благоустроенности каждой территории, и до 10 августа представить в Министерство ЖКХ и энергетики РС (Я) паспорта благоустройства территорий населенного пункта.

Итогом инвентаризации станет принятие муниципальных программ формирования современной городской среды на 2018-2022 годы.Программы должны включать адресные перечни дворовых территорий и общественных территорий, нуждающихся в благоустройстве, — с учётом их физического состояния и подлежащих благоустройству в указанный период.

Кроме того, до 1 ноября муниципальным образованиям необходимо утвердить Правила благоустройства поселений с обязательным общественным обсуждением.

В ходе заседания также рассматривались вопросы проведения месячников по санитарной очистке и благоустройству территорий в республике. Все муниципальные образования республики продлили на своих территориях месячники по санитарной очистке до конца июля, а некоторые вплоть до сентября.

По данным Министерства ЖКХ и энергетики Якутии, в республике на текущий момент проведено более 2 тысяч субботников, в которых приняло участие более 87 тысяч человек. Вывезено порядка 88 тысяч тонн мусора, ликвидировано 208 несанкционированных свалок.

Также Наталия Чукавина проконтролировала, какие мероприятия были проведены администрациями Усть-Майского и Алданского районов по устранению нарушений благоустройства территорий по поступившим в региональное ведомство обращениям граждан. Жители районов жаловались на несанкционированные свалки и ненадлежащее содержание контейнерных площадок.