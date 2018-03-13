В Якутии будет построено восемь новых аэропортов

Об этом сказал Егор Борисов в прямом эфире на НВК «Саха».

«Развитие авиации на Дальнем Востоке стоит на первом месте. В этом году запланировано строительство восьми новых аэропортов на территории Якутии, средства на это уже выделены», — сказал руководитель региона.

Согласно посланию президента России, одним из приоритетных направлений является реконструкция сети региональных аэропортов с акцентом на прямые авиарейсы.

Ранее телеканал «Якутия 24» сообщал, что сегодня в прямом эфире Егор Борисом озвучит приоритетные цели для развития Якутии в рамках послания президента страны.