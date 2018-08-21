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Происшествия
21 августа 2018, 11:28
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В Якутии браконьеры напали на инспекторов охраны природы?

Фактом распространения в социальных сетях фотографий и информации о нападении на инспекторов охраны природы на реке Келе Кобяйского района заинтересовались в Минэкологии региона и МВД по РС (Я), передает телеканал «Якутия 24».

По версии, распространяемой в социальных сетях, рыболовы или охотники, не желая проверки инспекторов, пробили ножом им лодку и пытались уйти. Но инспекторы их задержали.

Все обстоятельства и версии будут проверены.

Река Келе имеет статус особо охраняемой природной территории.

Источник: http://yk24.ru/index/proisshestviya/minekologii-i-mvd-proveryayut-informacziyu-o-napadenii-na-inspektorov-oxranyi-prirodyi-v-yakutii
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