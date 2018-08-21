В Якутии браконьеры напали на инспекторов охраны природы?

Фактом распространения в социальных сетях фотографий и информации о нападении на инспекторов охраны природы на реке Келе Кобяйского района заинтересовались в Минэкологии региона и МВД по РС (Я), передает телеканал «Якутия 24».
По версии, распространяемой в социальных сетях, рыболовы или охотники, не желая проверки инспекторов, пробили ножом им лодку и пытались уйти. Но инспекторы их задержали.
Все обстоятельства и версии будут проверены.
Река Келе имеет статус особо охраняемой природной территории.