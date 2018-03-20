В Якутии борются с неформальной занятостью

В 2017 году в результате реализации мер по снижению неформальной занятости было выявлено 21 137 работников с неоформленными трудовыми отношениями и легализированы трудовые отношения 20 334 человек. Об этом прозвучало на заседании республиканской Межведомственной комиссии о ходе реализации мер по снижению неформальной занятости и легализации трудовых отношений в Госкомитете занятости РС(Я). Как проинформировал заместитель председателя Госкомитета занятости Гаврил Харлампьев, наибольшее количество работников выявлено в городе Якутске – 4107 работников, в Нерюнгринском районе – 2782 человек, Алданском – 1733, в Мирнинском – 1209, Мегино-Кангаласском – 979, в Ленском районе – 998 чел., в Намском улусе – 889 чел. При этом, почти всех выявленных лиц удалось легализовать.

С информацией о ситуации на местах посредством видеоконференцсвязи выступили заместители глав МР Алданского, Горного, Хангаласского районов. В прошлом году в результате работы межведомственных комиссий выявлено фактов неформальной занятости в Алданском районе — 1733 чел., Хангаласском улусе — 552 чел., в Горном – 462 чел. В целом в районах, идет усиление работы межведомственных комиссий, проводятся круглые столы, плановые рейды, активизировано информирование населения. Как отметили представители администраций, повышение юридической грамотности предпринимателей позволяет сегодня разными путями уклоняться от предоставления персональных данных, что, безусловно, затрудняет выявление фактов неформальной занятости.

Также в ходе межведомственной комиссии, с информацией по осуществлению надзора и контроля за соблюдением трудового законодательства выступили представители Государственной инспекции труда, Федерации профсоюзов РС(Я).

Председатель Госкомитета занятости РС(Я) Степан Москвитин отметил необходимость законодательно закрепить в Трудовом кодексе Российской Федерации понятия неформальной занятости и ее критериев, усилить ответственность работодателей в Кодексе Российской Федерации об административных правонарушениях и установления административной ответственности для граждан, работающих без оформления трудового договора.