В Якутии больше не хотят покупать алкоголь

Снижение уровней продажи алкогольной продукции обусловлено снижением спроса населения, отметил на брифинге в понедельник первый заместитель руководителя Управление Якутии по государственному регулированию алкогольного рынка Василий Григорьев.

«В республике продолжается тенденция снижения объемов продажи алкогольной продукции. Падает спрос со стороны населения – падает и предложение», — сказал Василий Григорьев. Как он подчеркнул, снижение спроса населения является результатом эффективной реализации антиалкогольной политики Якутии.

Василий Григорьев сообщил, что за 2017 год реализовано 4 млн 540 тыс дал алкогольной продукции всех видов, что на 6,4% меньше, чем в 2016 году. На 11,5% уменьшился также объем продажи пива – 2 млн 945 тыс дал. 70,7% от общего количества проданной алкогольной продукции составил объем продажи пива и пивных напитков.

От общего количества поставленной в магазины алкогольной продукции 65% произведено в регионах РФ, 10,2% составляет импортная продукция, доля алкогольных напитков местного производства равна 24,8%. В структуре рынка пива и пивных напитков 96,3% приходится на российское производство, 3% — это республиканская доля и 0,6% — импортное происхождение.

Напомним, первые ограничения продажи алкоголя по времени были установлены в Якутии в 2010 году. Наиболее действенные законодательные ограничения крупнейший регион России ввел в 2015 году. Согласно устновленным правилам, произошло отделение продажи алкоголя от продуктовых магазинов, с тех пор продавать спиртное можно только в специализированных стационарных торговых объектах с 14:00 до 20:00, установлен запрет продажи алкоголя на первых этажах многоквартирных домов, введено право вводить запрет розничной продажи алкоголя на территории наслегов.

В Якутии в результате реализации антиалкогольной политики наряду с уменьшением объемов продажи алкоголя снижается уровень смертности, заболеваемости и тяжких преступлений, увеличивается средняя продолжительность жизни, улучшаются демографические показатели. В рейтинге по индексу развития человеческого капитала, который отражает уровень социального развития, качество жизни, демографическую и миграционную ситуацию, Якутия занимает первое место в ДФО.

Ожидаемая продолжительность жизни по итогам прошлого года увеличилась почти до 71 года, с 63,7 лет в 2000 году. Отмечается сокращение смертности населения: с 2000 года – на 123,8 человек на 100 тыс. населения, в том числе младенческой смертности в 2,6 раза (в РФ – 2,6 р.).

С начала работы программы заболеваемость алкоголизмом снизилась на 46%, а общий коэффициент смертности – на 12%. Количество убийств сократилось на 41%, число суицидов – на 26%. По итогам 2017 года на 6% сократилось общее число преступлений, совершенных в состоянии алкогольного опьянения.

Если в 2015 году в республике на территории только 11 сёл был введен полный запрет розничной продажи алкогольной продукции, то на сегодняшний день уже 162 населенных пункта Якутии объявили свою территорию свободной от розничной продажи алкоголя. В скором времени к числу трезвых сёл добавится еще 12 поселений, таким образом, их станет 174.