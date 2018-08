В Якутии больная раком девочка-блогер мечтает о миллионе подписчиков

Всем привет! У меня уже 590 подписчиков 🤘🏼😁 Поэтому я решила поближе со всеми познакомиться 😊 вот 10 фактов обо мне 🌸. . . . . А какие факты вы можете добавить обо мне? 😊 #каринапобедит #солдатджейн #мамапротиврака #онкология #педиатрическийцентрякутск #мыпобедим #лейкоз #лейкозунет

A post shared by Karina Kolesova (@karishka.k.08) on Aug 18, 2018 at 1:08am PDT