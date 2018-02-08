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Республика
8 февраля 2018, 15:15
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В Якутии более тысячи детей обеспечено местами в детских садах

В прошлом году в республике по линии государственно-частного партнерства построено и введено в строй семь детских садов.  Дополнительные места для детей дошкольного возраста созданы в Среднеколымском, Сунтарском, Амгинском, Анабарском, Усть-Алданском и Мегино-Кангаласском районах. 

Обеспечение достаточного количества мест в детских садах сегодня является приоритетной задачей республики. Она отражена  в «майских указах» Президента России Владимира Путина и в программе социально-экономического развития региона.

В части реализации проектов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений республика не только занимает лидирующие позиции в ДФО, но и держит планку наравне с регионами-лидерами, входящими в топ-25 Российской Федерации.

В текущем году планируется ввод детских садов в Алданском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Верхневилюйском, Вилюйском, Нижнеколымском,  Таттинском, Верхоянском и Чурапчинском районах суммарной мощностью более 1,8 тыс. мест.

В 2017 году  работа по развитию государственно-частного партнерства в формате концессий активно велась  в  сфере жилищно-коммунального хозяйства.  По информации Министерства инвестиционного развития и предпринимательства республики реализуется 7 концессионных соглашений в г. Алдан, Намском, Ленском, Чурапчинском, Хангаласском, Нерюнгринском и   Нюрбинском районах республики. В рамках соглашений с частными инвесторами строятся объекты  теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, канализационные очистные сооружения.

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Источник: Пресс-служба Главы РС(Я) и Правительства РС(Я)   
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