В Якутии более тысячи детей обеспечено местами в детских садах

В прошлом году в республике по линии государственно-частного партнерства построено и введено в строй семь детских садов. Дополнительные места для детей дошкольного возраста созданы в Среднеколымском, Сунтарском, Амгинском, Анабарском, Усть-Алданском и Мегино-Кангаласском районах.

Обеспечение достаточного количества мест в детских садах сегодня является приоритетной задачей республики. Она отражена в «майских указах» Президента России Владимира Путина и в программе социально-экономического развития региона.

В части реализации проектов государственно-частного партнерства и концессионных соглашений республика не только занимает лидирующие позиции в ДФО, но и держит планку наравне с регионами-лидерами, входящими в топ-25 Российской Федерации.

В текущем году планируется ввод детских садов в Алданском, Ленском, Мегино-Кангаласском, Верхневилюйском, Вилюйском, Нижнеколымском, Таттинском, Верхоянском и Чурапчинском районах суммарной мощностью более 1,8 тыс. мест.

В 2017 году работа по развитию государственно-частного партнерства в формате концессий активно велась в сфере жилищно-коммунального хозяйства. По информации Министерства инвестиционного развития и предпринимательства республики реализуется 7 концессионных соглашений в г. Алдан, Намском, Ленском, Чурапчинском, Хангаласском, Нерюнгринском и Нюрбинском районах республики. В рамках соглашений с частными инвесторами строятся объекты теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, канализационные очистные сооружения.