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В Якутии без вести пропали 7 человек

На минувшей неделе спасены пропавшие в Чурачинском, Кобяйском и Нерюнгринском районах. Но тем не менее сезон охоты и сбора дикоросов продолжается и  начало сентября отмечено серьезным увеличением количества пропавших в таежной зоне Якутии. В данный момент поисково-спасательные работы проходят в шести районах республики.

С 27 августа идут поиски в местности «Дьибди» у с. Телиги гражданина 1992 года рождения, заблудившегося во время сбора ягоды. В поисках пропавшего принимали участие более 100 человек, включая группу из 7 спасателей и кинологов  13 единиц техники, включая квадроциклы, мотовездеходы и вертолет Ми-8 МЧС России. В данный момент поисково-спасательные работы продолжаются с расширением зоны поисков с помощью кинолога и вездеходной автомототехники

В Верхневилюйском районе в 10 км. от с. Кэнтик идут поиски гражданина 1975 г.р. который вышел из дома 26.08.2018 г. В поисках были задействованы отряды спасателей, полицейских и добровольцев, вездеходные автомобили, квадрокоптеры, предоставленные волонтерами и авиация лесхоза. В данный момент спасатели Вилюйского Поисково-спасательного отряда Службы Спасения Якутии, совместно с сотрудниками полиции, добровольцами и местными жителями обследуют территорию.

Недалеко от с. Юрюнг-Хая Анабарского улуса продолжаются поиски мужчины 1987 г.р. утонувшего на реке Анабар 18 августа 2018 г. По заявке родственников пропавшего, с 30 августа к поисковой операции подключились специалисты водолазного поисково-спасательного подразделения Службы Спасения Якутии с гидролокатором бокового обзора. За время работы водолазов обследовано примерное место утопления и больше 10 кмю русла реки вниз по течению, поиски пропавшего продолжаются.

31 августа 2018 г. на пульт оперативного дежурного Службы Спасения Якутии поступило сообщение, о том, что  «Тегультя» недалеко от с. Оннес Амгинского района пропал сенокосчик 1975 г.р. Отмечалось что мужчина покинул стоянку имея при себе ружье и собаку, однако, через некоторое время пес вернулся. Первое время поиски велись силами местных жителей и сотрудников полиции. Сегодня для поисков пропавшего в Амгинский район на вертолете Ми-8 вылетела группа из 5 спасателей, поиск с воздуха  результатов не дал, наземная поисковая операция продолжается.

Кроме того, в данный момент спасатели готовятся к вылету в Ленский и Мирнинский районы. В Ленском районе днем 2 сентября ушел в лес за кедровыми шишками и не вернулся мужчина 1974 г.р. до настоящего времени поиски велись силами сотрудников полиции и коллег пропавшего, помимо пеших групп было задействовано 5 единиц техники. Для координации поисково-спасательных работ в п. Пеледуй вылетает вр.и.о. первого заместителя начальника Службы Спасения Якутии Алексеев Г.Г.

В Мирнинский район для поиска погибших на воде вылетает водолазная станция Службы Спасения Якутии. 2 сентября на р. Марха перевернулась резиновая лодка на которой сплавлялись отец 1966 г.р.  и сын 1993 г.р., сыну удалось выбраться на берег, отец пропал без вести. С того дня поиски пропавшего велись силами полиции, сотрудников пожарной охраны и родственников, производился осмотр береговой линии, траления дна кошками, до настоящего времени поиски результатов не дали.

3 сентября на пульт оперативного дежурного Службы Спасения Якутии поступило сообщение, о том, что на р. Далдын Мирнинского района пропал мужчина 1956 г.р. 27 августа он на моторной лодке увез работников метеостанции и не вернулся. Лодка пропавшего со его личными вещами была обнаружена ниже по течению от метеостанции, в данный момент поиски ведутся силами родственников, добровольцев и сотрудников уголовного розыска.

Кроме поисково-спасательных работ в данный момент сотрудники Службы Спасения Якутии работают на доставке гуманитарных грузов и обеспечивают безопасность в разных районах республики.

Служба Спасения Якутии предупреждает!

Прежде чем идти в лес, предупредите родных о маршруте движения, дате и времени возвращения, зарядите сотовый телефон, научитесь пользоваться функцией геолокации в смартфоне.

Если вы заблудились о случившемся необходимо немедленно сообщить в службу спасения. Спасателям можно позвонить с мобильного без сим-карты и даже если вы находитесь на территории «чужого оператора» сотовой связи. Для этого необходимо набрать номер «112» и попытаться объяснить свое местонахождение.

Главное, не паниковать. Нужно остановиться и подумать — откуда пришел, не слышно ли криков, шума машин, лая собак. Ведь выйти к людям помогают различные звуки: работающий трактор, собачий лай.

Если вы точно знаете, что вас будут искать – лучше всего оставаться на месте.

Подавать звуковые сигналы можно ударами палки о деревья, звук от них далеко расходится по лесу.

Если вы ищете дорогу сами – постарайтесь не петлять и ориентироваться по солнцу. Хорошо, если удалось выйти на линию электропередач, железную дорогу, газопровод, реку — идя вдоль этих объектов, всегда можно выйти к людям.

По дороге нужно оставлять «зарубки»: надломленная ветка, стрела, выложенная из камней, привязанный к кусту кусок ткани помогут в поисках.

Если ночь застала вас в лесу, нужно подобрать подходящее для ночлега место. Двигаться в темное время не рекомендуется, т.к. можно получить травму, оступившись или провалившись в воду. Место для ночлега необходимо выбрать высокое и сухое, желательно у большого дерева. Также нужно заготовить хворост для костра, и сделать подстилку из лапника. Расположиться лучше всего спиной к дереву, перед собой разжечь костер и поддерживать его всю ночь.

Источник: Пресс-служба ГКУ РС(Я) «Служба Спасения РС(Я)».
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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