В Якутии банковский сотрудник снял с чужого счета 60 тысяч рублей

Дело о присвоении денег пенсионера сотрудником банка направлено в суд.

В прокуратуру Таттинского района обратился пенсионер с заявлением о неправомерном снятии с его банковского счета 60 000 рублей.

Проведенная проверка показала, что в сентябре 2016 года работник банковского учреждения Таттинского района путем подделки расходного кассового ордера снял с расчетного счета гражданина 60 000 рублей, которые использовал в дальнейшем по своему усмотрению.

По материалам прокурорской проверки отделением МВД России по Таттинскому району возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного частью 3 статьи 160 Уголовного кодекса РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, совершенные лицом с использованием своего служебного положения), и частью 2 статьи 327 Уголовного кодекса РФ (подделка официального документа, предоставляющего права, в целях его использования, совершенное с целью облегчить совершение другого преступления).

После проведения необходимых следственных мероприятий, сбора доказательств уголовное дело направлено прокурору для проверки и утверждения обвинительного заключения.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Усть-Алданский районный суд Республики Саха (Якутия) для рассмотрения по существу.