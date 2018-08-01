В Якутии актуализирован состав Совета по Арктике и морской деятельности

Врио Главы Якутии Айсен Николаев подписал Указ о внесении изменений в распоряжение от 14 мая 2018 года за №338-РГ «О Совете по Арктике и морской деятельности при Главе Республики Саха (Якутия).

Документ направлен на актуализацию состава Совета по Арктике и морской деятельности. Председателем Совета назначен врио Главы Якутии Айсен Николаев, заместителями председателя — и.о председателя Правительства РС (Я) Владимир Солодов, и.о первого заместителя председателя Правительства РС (Я) Алексей Стручков, и.о заместителя председателя Правительства РС (Я) Денис Белозеров.

Президиум Совета по Арктике и морской деятельности сформирован в следующем составе: председатель — врио Главы Якутии Айсен Николаев, заместитель председателя — и.о председателя Правительства РС (Я) Владимир Солодов, заместитель председателя — и.о первого заместителя председателя Правительства РС (Я) Алексей Стручков, заместитель председателя — и.о заместителя председателя Правительства РС (Я) Денис Белозеров.

Отметим, что Совет по Арктике и морской деятельности направлен на решение задач по социально-экономическому развитию Арктической зоны Якутии и реализацию национальной морской политики Российской Федерации.