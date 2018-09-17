В Якутии 65-летняя пенсионерка на мопеде попала в ДТП 

14 сентября около 11 часов в дежурную часть ОМВД России по Сунтарскому району из медицинского учреждения поступило сообщение о том, что в приёмный покой обратилась 65-летняя женщина с травмами, полученными в результате ДТП.

При проверке информации было установлено, что пенсионерка получила перелом ноги, когда ехала за рулем мопеда «Стелс». В момент ДТП она возвращалась из продуктового магазина, находилась в мотошлеме.

Причину автоаварии бабушка пояснила тем, что при повороте налево на перекрестке улиц с. Зверева и Октябрьская с. Сунтар, увидев приближающийся автомобиль, не справилась с управлением и упала на бок.

Как позже выяснилось, прав на управление транспортным средством сунтарская бабушка не имела. За данное нарушение в отношении нее был составлен административный материал.