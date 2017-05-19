В Якутии 49 алиментщиков привлечены к уголовной ответственности

Одной из важнейших задач в деятельности Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха (Якутия) является взыскание алиментных платежей.

В первом квартале 2017 года на исполнении в Управлении находилось

7 642 исполнительных производства о взыскании алиментов.

Аппаратом Управления еженедельно осуществляются сбор и анализ работы структурных подразделений по данному направлению деятельности, также проводится мониторинг исполнения исполнительных документов, по итогам которого, в адрес старших судебных приставов направляются письма о принятии комплекса мер принудительного исполнения по исполнительным производствам.

Количество оконченных исполнительных производств о взыскании алиментов составляет 2 536, или 33,1 % от общего количества производств данной категории, что на 10.5 % выше, чем за аналогичный период прошлого года.

Общая сумма задолженности по оставшимся исполнительным производствам составляет 786 075 тысяч рублей.

За три месяца к уголовной ответственности по ст. 157 УК РФ привлечено 49 граждан, по 25 исполнительным производствам материалы направлены в суд для привлечения алиментщиков к уголовной ответственности.

В отношении 1 957 неплательщиков вынесено постановление о временном ограничении на выезд из Российской Федерации. Наложено 238 арестов на имущество должников. К 585 гражданам применена мера в виде временного ограничения на пользование специальным правом.