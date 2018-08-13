В ЯГСХА завершились курсы для бухгалтеров и экономистов

В Институте дополнительного профессионального образования Якутской ГСХА с 06 по 10 августа 2018г. прошел курс повышения квалификации «1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия 8.3».

Курс предназначен для начинающих пользователей данного программного продукта.

Цель курса: подготовить слушателя к работе в программе 1С, познакомить с интерфейсом и функциональными возможностями «1С:Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия 8.3». В результате обучения каждый слушатель приобретет практические навыки работы с программой 1С для выполнения простых базовых операций с данными, справочниками, документами и отчетами.

«1С:Предприятие 8. Бухгалтерия сельскохозяйственного предприятия» реализовано на платформе «1С:Предприятие 8» и представляет собой многофункциональное отраслевое решение для ведения бухгалтерского и налогового учетов в организациях сельского хозяйства с любой системой налогообложения, включая подготовку регламентированной и специализированной отчетности. При разработке программного продукта были учтены требования законодательства РФ, отраслевая специфика и многолетний опыт автоматизации сельскохозяйственных предприятий. Ведение специализированного и регламентированного учётов в организации, находящейся как на общей, так и специальной системе налогообложения (ЕСХН), осуществляется в соответствии с методическими рекомендациями Минсельхоза РФ, утверждённых приказом № 792 от 6 июня 2003 года.

Программный продукт может эффективно использоваться на предприятиях различных типов: как у непосредственных производителей сельскохозяйственной продукции растениеводства и животноводства, так и на предприятиях, занимающихся не только производством, но и переработкой сельскохозяйственной продукции.

Курс читала — Егорова Дария Александровна, бухгалтер-практик со стажем работы в производстве 15 лет.

В конце курса каждый слушатель сформировал модель «виртуальной» организации-сельхозпроизводителя в программе «1С:БСХП 8.3» от настроек учета до закрытия периода и формирования себестоимости.

Отзывы слушателей были только положительные. Поблагодарили преподавателя за интересный и насыщенный курс. По их мнению, обучение было с большим объемом предоставления информации и в хорошем ритме, узнали много полезного и интересного, а практические занятия сопровождались с демо-версией программного продукта.

По завершении курса всем слушателям выданы сертификаты.