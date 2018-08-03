В ЯГСХА зачислены первые студенты 2018 года

По итогам конкурса Академии было выделено 808 мест в рамках бюджетных ассигнований федерального бюджета, из них 638 по высшему образованию и 170 по среднему профессиональному образованию.

29.07.2018 зачислены 68 человек на места по договорам о целевом обучении и в рамках квоты особых прав. Сегодня, 03 августа 2018 г. состоялся первый этап зачисления по очной форме обучения по Программам высшего образования – бакалавриата и специалитета на бюджетные места – 1 этап, до заполнения 80 % мест по каждому направлению. На расширенном заседании приемной комиссии присутствовали проректоры и деканы Якутской ГСХА, представители Министерства сельского хозяйства РС (Я) и Министерства образования и науки РС (Я).

Всего по решению комиссии зачислено 224 человека по общему конкурсу. Средний балл ЕГЭ по расчетам приемной комиссии составил 69,86 баллов.

К зачислению на 2 этапе (до заполнения 100% мест), которое состоится 8 августа 2018 г., рекомендованы 48 человек.

Напоминаем, что зачисление по программам магистратуры и специальностям среднего профессионального образования состоится 16 августа 2018г.

На данный момент продолжается прием на платной основе. Стоимость обучения в год по высшему образованию составляет 95 000 рублей — очно, 55-60 000 — заочно. По среднему профессиональному образованию 50-60 000 рублей — очно, 40 000 рублей заочно.Справки по телефонам — 507-976, 89681544982.

На сайте Якутской ГСХА в разделе «Абитуриентам» — «Приказы зачисления — 2018» опубликованы все изданные Приказы. С полным списком зачисленных лиц можно ознакомиться по ссылкам далее: http://ysaa.ru/akademiia/abiturientam/prikazy-zachisleniia

От всей души поздравляем первых зачисленных в ряды студентов! Пройдите с достоинством этот путь! Желаем успехов в учебе!