В ЯГСХА подвели итоги второго этапа зачисления: академистами стали лучшие из лучших

Согласно Порядка приема на обучение по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14 октября 2015 г. N 1147зачисление на места в рамках контрольных цифр по программам бакалавриата и программам специалитета проводится поэтапно. В ЯГСХА на предыдущих этапах были зачислены 290 абитуриентов.

Сегодня, 08 августа 2018 г. состоялся второй этап зачисления по очной форме обучения на бюджетные места по программам бакалавриата и специалитета. Всего по решению комиссии было зачислено 50 абитуриентов по общему конкурсу. По итогам двух этапов обязательства Академии по заполнению 100 % контрольных цифр приема за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета выполнены, средний балл ЕГЭ по ВУЗу, включая филиал, по подсчетам приемной комиссии составил 66,24 б.

Напоминаем, что зачисление по программам магистратуры и специальностям среднего профессионального образования состоится 16 августа 2018г.

На данный момент продолжается прием на платной основе. Стоимость обучения в год по высшему образованию составляет 95 000 рублей — очно, 55-60 000 — заочно. По среднему профессиональному образованию 50-60 000 рублей — очно, 40 000 рублей заочно. Справки по телефонам — 507-976, 89681544982.

Для информации: на сайте ЯГСХА в разделе «Абитуриентам» — «Приказы зачисления — 2018» опубликованы все изданные Приказы. С полным списком зачисленных лиц можно ознакомиться по ссылкам далее: http://ysaa.ru/akademiia/abiturientam/prikazy-zachisleniia

Поздравляем всех зачисленных в ЯГСХА абитуриентов с поступлением!