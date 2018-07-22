В ЯГСХА открыт набор по переподготовке кадров

Дополнительное профессиональное образование — переподготовку кадров для отраслей сельского хозяйства и АПК — предлагает Якутска сельхозакадемия. В настоящее время открыт набор по разным направлениям и специальностям.

«Дополнительное образование включает в себя как курсы повышения квалификации, так и профессиональную переподготовку. Следовательно, нужны новые подходы, видения. Институт допобразования ЯГСХАс работает над созданием системы профессионального сопровождения работников сельского хозяйства. Суть замысла в том, чтобы комплексом системных мероприятий убедить тружеников села работать над собой, повышать уровень профессионализма на протяжении всей своей деятельности», — сообщает ИГ «В Якутии.ру» директор ИДПО ЯГСХА Марианна Петрова.

«Для этого необходимо знать каждого специалиста и работать с ним индивидуально, учитывая его способности, уровень подготовки и другие профессиональные и личностные качества», — уточняет она.

Институт дополнительного профессионального образования Якутской ГСХА был создан в 2001 году. На сегодня Институтом организуются курсы повышения квалификации и семинары по актуальным проблемам, обучение по программам профпереподготовки, а также подготовка по рабочим профессиям.

При Институте действуют Базовый региональный центр по обучению и проверке знаний по охране труда специалистов АПК; Региональный учебно-методический центр; Центр повышения квалификации профессорско-преподавательского состава подведомственных МСХ РФ образовательных учреждений ДФО.

Результаты обучения подтверждаются документами о прохождении обучения установленного образца и нормативно-правовыми документами.

В настоящее время открыт набор на разным направлениям и специальностям.