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4 декабря 2017, 18:50
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В выходные в ДТП пострадали четыре человека

За минувшие выходные на территории Якутска произошло 4 дорожно-транспортных происшествия, в  результате которых четыре человека получили травмы различной степени тяжести.

В пятницу, 1 декабря,  Госавтоинспекцией Якутска в ходе медсверки было установлено, что в травматологический пункт с автотравмой обратилась женщина 1945 года рождения.

В ходе проверки поступившей информации установлено, что  в этот день  около 11 часов  57-летняя автоледи,  управляя автомашиной «Сузуки Гранд Витара», на прилегающей территории ТК «Белое озеро»  при движении задним ходом не убедилась в безопасности своего маневра, допустила наезд на  72-летнюю пенсионерку,  после чего доставила пострадавшую в медицинское учреждение.

В результате наезда пожилая женщина получила  перелом лучевой кости, ей назначено амбулаторное лечение.

Со слов автоледи, при движении задним ходом, она  не заметила  пешехода, хотя очевидно, что, прежде чем сделать маневр, должна была удостовериться, что он безопасен.

В воскресенье, 3 декабря,  около 6 часов утра при проведении сверки с медицинским учреждением был выявлен факт обращения в приемный покой 30- летней женщины с травмами, полученными в результате ДТП.

При дальнейшем опросе пешехода было установлено, что травмы получены  ею в результате наезда на нее а/м «Тойота Корона» при движении задним ходом во дворе дома №7/5 по ул. Бестужева – Марлинского.  За рулем  иномарки находился 33- летний водитель, который  также не убедился в безопасности своего маневра.

Проведенное освидетельствование  установило у женщины  состояние опьянения, результат анализа —  0.64 мг/л.  У водителя факта употребления алкогольных напитков не установлено.

По обоим  фактам  возбуждено административное расследование.

В субботу, 2 декабря,  около 2 часов ночи на  15-м километре Намского тракта  в районе АЗС «Саханефтегазсбыт» произошло столкновение двух автомашин.  65-летний водитель, управляя автомашиной «ГАЗ-231073»,  выезжая на главную дорогу от АЗС,  совершил столкновение с автомашиной «Тойота Карина», под управлением 26- летнего водителя.

В результате столкновения  пассажирка автомашины «Тойота Карина» получила ушибленные раны,  закрытую черепно-мозговую травму,  перелом носа и была госпитализировано в РБ № 2.

Вечером того же дня около 18 часов 46-летний водитель, управляя а/м «Тойота Креста», следуя  по Вилюйскому тракту со стороны ул. Чайковского в сторону ул. Билибина,  при перестроении не предоставил преимущество попутной а/м «Тойота Саксид».

Прибывшая на место ДТП бригада скорой помощи  у 23-летнего пассажира диагностировала сотрясение головного  мозга: в момент ДТП он  находился на заднем  пассажирском сидень и не  был пристегнут ремнем безопасности.

Госавтоинспекция  напоминает,  в условиях гололеда и недостаточной видимости необходимо проявлять особую внимательность, в том числе – при движении во дворах, при выездах с прилегающих территорий, при совершении маневров,  выбирать  безопасный скоростной режим и дистанцию.

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Источник: ГАИ г. Якутска.
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