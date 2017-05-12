В выходные пройдут 2 дебат-площадки праймериз ЕР на выборы мэра Якутска

28 мая в Якутске пройдет предварительное голосование по определению кандидатуры для последующего выдвижения от партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» на выборы главы городского округа «город Якутск».

Всего зарегистрировано 7 участников. В список вошли действующий глава города Якутска Айсен НИКОЛАЕВ, молодой предприниматель Николай ПОТАПОВ, телеведущий Андрей И (ХОРОШЕВ), молодогвардеец Святослав СОФРОНЕЕВ, предприниматель Ирина ВЫСОКИХ, ресторатор Татьяна ТЫМЫРОВА и главный специалист по техническому надзору в сфере ЖКХ Управы Промышленного округа, секретарь первичного отделения «Пушкинское» Григорий ЗОРИН.

В субботу, 13 мая на базе «Технопарка Якутии» Айсен Николаев, Святослав Софронеев, Григорий Зорин и Татьяна Тымырова обсудят вопросы городской экономики и инноваций.

В воскресенье, 14 мая Айсен Николаев, Ирина Высоких, Святослав Софронеев, Андрей Хорошев сойдутся в дебатах на тему «Диалог власти и гражданского общества». Дебаты пройдут в здании Федерации профсоюзов Республики Саха (Якутия).

По словам руководителя исполкома Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Дмитрия НИКИФОРОВА, согласно утвержденному списку, каждый из зарегистрированных участников предварительного голосования примет участие минимум в двух дебат-площадках. «Каждый претендент на выборную должность обязан принять участие в дебатах, в ходе которых должен донести свою позицию до избирателя, высказавшись, как минимум по двум предложенным темам – это требование регламента по проведению ПГ», — сказал он.

Стоит отметить, что действующий глава столицы, на сегодняшний день является лидером по количеству участия в дебатах.

Источник: Пресс-служба ЯРО Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»