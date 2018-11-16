В выходные дни в Якутске пройдут массовые проверки водителей

В выходные дни ГИБДД продолжает работать в усиленном варианте. В столице республики пройдут сплошные проверки и рейды.

В целях предупреждения и снижения аварийности на дорогах столицы, пресечения грубых нарушений Правил дорожного движения, Госавтоинспекция г. Якутска в выходные дни с 16 по 18 ноября на городских дорогах будет проводить рейдовые мероприятия и сплошные проверки по выявлению нарушений, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения, а также по выявлению водителей, нарушающих правила перевозки детей. Не останутся без внимания инспекторов и другие грубые нарушения ПДД.

Уважаемые жители и гости столицы, Госавтоинспекция г. Якутска обращается ко всем гражданам не быть равнодушными к безопасности на дорогах, помните, что вы или ваши близкие могут стать жертвой ДТП по вине нетрезвого водителя! Не оставляйте без внимания такие факты и незамедлительно сообщайте в дежурную часть ГИБДД по номерам: 127, 47-35-69, 35-22-22, либо по телефону 02. Сообщив о нетрезвом водителе, Вы можете спасти чью-то жизнь!