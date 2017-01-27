В выходные дни в Якутске и пригородах пройдут массовые проверки!

В период с 27 по 29 января 2017 года Госавтоинспекция г. Якутска увеличит плотность нарядов ДПС на городских дорогах и пригородных направлениях и проведет массовые проверки водителей с целью выявления нарушений, связанных с управлением транспортом в состоянии опьянения, а также по выявлению водителей, нарушающих правила перевозки пассажиров, в том числе и детей, а также другие нарушения ПДД.

Массовые проверки проводятся методом отработки участка уличной дорожной сети группами нарядов. При этом в определенном месте дороги будут останавливаются все транспортные средства.

ГИБДД обращается ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к нарушениям ПДД и своевременно сообщать в полицию по телефонам 127, 47-35-69 и 35-22-22 о водителях, допускающих грубые нарушения Правил дорожного движения. Помните, что каждое такое сообщение может спасти чью-то жизнь!