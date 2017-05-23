В воскресенье 28 мая будет перекрыт центр Якутска

Уважаемые жители и гости столицы!

28 мая с 10:30 часов до 12:00 часов в рамках проведения массового забега «Зеленый марафон» в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничено движение транспортных средств на следующих участках дорог:

— улица Лермонтова от пересечения улицы Петровского и улицы Лермонтова до пересечения улицы Лермонтова и улицы Короленко;

— улица Кирова от пересечения улицы Кирова и улицы Лермонтова до пересечения улицы Кирова и улицы Пояркова;

— улица Октябрьская от пересечения улицы Октябрьская и улицы Оржоникидзе до пересечения улицы Октябрьская и улицы Ойунского;

— улица Пояркова от пересечения улицы Пояркова и улицы Кирова до пересечения улицы Пояркова и улицы Октябрьская;

— улица Ойунского от пересечения улицы Ойунского и улицы Октябрьская до пересечения улицы Ойунского и улицы Петровского;

— улица Петровского от пересечения улицы Петровского и улицы Ойунского до пересечения улицы Петровского и улицы Лермонтова;

— улица Горького от пересечения улицы Горького и улицы