В воскресенье 28 мая будет перекрыт центр Якутска

Уважаемые жители и гости столицы!
28 мая с 10:30 часов до 12:00 часов в рамках проведения массового забега «Зеленый марафон» в целях обеспечения безопасности дорожного движения будет ограничено движение транспортных средств на следующих участках дорог:
— улица Лермонтова от пересечения улицы Петровского и улицы Лермонтова до пересечения улицы Лермонтова и улицы Короленко;
— улица Кирова от пересечения улицы Кирова и улицы Лермонтова до пересечения улицы Кирова и улицы Пояркова;
— улица Октябрьская от пересечения улицы Октябрьская и улицы Оржоникидзе до пересечения улицы Октябрьская и улицы Ойунского;
— улица Пояркова от пересечения улицы Пояркова и улицы Кирова до пересечения улицы Пояркова и улицы Октябрьская;
— улица Ойунского от пересечения улицы Ойунского и улицы Октябрьская до пересечения улицы Ойунского и улицы Петровского;
— улица Петровского от пересечения улицы Петровского и улицы Ойунского до пересечения улицы Петровского и улицы Лермонтова;
— улица Горького от пересечения улицы Горького и улицыcomments powered by HyperComments