В Вилюйском улусе обнаружен фрагмент ракеты-носителя

Сегодня в Вилюйском улусе обнаружены части наружного корпуса второй ступени ракеты-носителя «Союз-2.1а», запуск которой состоялся накануне с космодрома «Восточный».

Как передает первый заместитель министра охраны природы Семен Яковлев, фрагмент найден утром 2 февраля при помощи беспилотников.

«Так как фрагмент упал в густом лесном массиве, доступ к нему весьма затруднен. Ближайшая подходящая площадка для посадки вертолета находится лишь 600 м от места падения фрагмента», — сообщил он.

По предварительным данным, размер обнаруженного фрагмента составляет 1,5х2,5 м.

Завтра рабочая группа планирует осмотр места падения с отбором проб природных сред на мониторинговых точках. Только после этого будет принято решение о вывозе фрагмента ракеты.

Тем временем, в Алданском районе поиски частей ракеты-носителя пока не дали положительных результатов. Работа беспилотных летательных аппаратов приостановлена по техническим причинам.