В Вилюйском улусе найдены все фрагменты ракетоносителя

1 июня из района падения №985 в Вилюйском улусе рабочей группой вывезены три последних фрагмента ракетоносителя «Союз-2». Всего за период поисковых работ вывезено 20 фрагментов. В Вилюйском улусе работы полностью завершены.

Напомним, с 15 по 31 мая в двух районах республики проходили поисковые работы. Поисками фрагментов ракетоносителя занимались представители Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, Института водных и экологических проблем СО РАН (Барнаул), Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, министерства охраны природы республики, Службы спасения и Якутской базы авиационной охраны лесов.