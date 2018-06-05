АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
21
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  61.93
 72.44
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
05.06.2018, 11:00
Культура & Образование
Анонс
ЗОЖигай вместе с нами!
05.06.2018, 10:50
Республика
«Ассоциация строителей АЯМ» устроила алданской ребятне нескучный праздник
05.06.2018, 10:41
Столица
В Якутске отключат горячую воду
05.06.2018, 10:40
Экология
В Вилюйском улусе найдены все фрагменты ракетоносителя
05.06.2018, 10:30
Красота & Здоровье
В парке культуры и отдыха отметили День здорового питания
05.06.2018, 10:20
Экономика
Усть-Янские теплоэнергетики составляют план восстановления после паводка
05.06.2018, 10:10
Экология
Александр Саввинов поздравляет с Днем эколога
05.06.2018, 10:01
Происшествия
Судприставы оштрафовали начальницу районной почты
05.06.2018, 10:00
Экология
Сахамин Афанасьев поздравляет с Днем эколога
05.06.2018, 9:59
Происшествия
За сутки ледоход на реке Яна продвинулся на 5 км
05.06.2018, 9:55
Политика
Еще отставка
05.06.2018, 9:50
Экономика
Айсен Николаев дал поручения по оптимизации расходов госбюджета Якутии
05.06.2018, 9:40
Республика
Чужих детей не бывает
05.06.2018, 9:30
Экология
Резонанс
Река Мухтуйка спасена
05.06.2018, 9:20
Общество
Позитив
Ысыах в Европе завершился большим осуохаем на балтийском берегу
05.06.2018, 9:10
Культура & Образование
Афиша
В Якутске покажут фильм «Дело Собчака»
05.06.2018, 9:00
Происшествия
На Сергеляхе сгорела новостройка
05.06.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Вторник 5 июня 2018
05.06.2018, 0:57
Общество
Сегодня день рождения министра, композитора, издателя и блогера
04.06.2018, 21:25
Культура & Образование
ИРОиПК провел заседание научно-методического совета
04.06.2018, 20:13
Путешествия
ГИМС напоминает основные правила эксплуатации маломерных судов
04.06.2018, 18:40
Столица
В Якутске оценили ущерб от паводка
04.06.2018, 18:30
Экономика
Персонал Якутской ГРЭС готов к пожароопасному сезону
04.06.2018, 18:20
Экономика
Ассоциация строителей АЯМ: высокое качество дорог
04.06.2018, 18:10
Экономика
Первый полет в Амгу состоится 15 июня
04.06.2018, 18:00
Общество
В «ЖДЯ» отметили День защиты детей спортивным праздником
04.06.2018, 17:50
Политика
Айсен Николаев: Мы должны отказаться от праздников
04.06.2018, 17:40
Столица
В Якутске приступили к благоустройству площади «Ворота Якутска»
04.06.2018, 17:30
Республика
5 июня предстоят временные ограничения электроснабжения
04.06.2018, 17:20
Общество
Девять НКО из Якутии получили гранты Президента России
04.06.2018, 17:10
Культура & Образование
Юные писатели получили награду «Лучший сказочник»
04.06.2018, 17:00
Культура & Образование
НХМ представил в Москве экспозицию «Раритеты Арктики»
04.06.2018, 16:50
Политика
Штат сотрудников в правительстве и АГиП Якутии сократится на 7%
04.06.2018, 16:40
Красота & Здоровье
Как распознать инфаркт миокарда?
04.06.2018, 16:30
Республика
Теплоэнергосервис начинает энергонавигацию
04.06.2018, 16:20
Республика
Надежному «Сунтаравтодору» доверен участок дороги «Вилюй» еще на пять лет
04.06.2018, 16:11
Происшествия
Следователи ищут родственников Евгения Спиридонова, пострадавшего от рук извергов
04.06.2018, 16:01
Политика
Отставка
04.06.2018, 15:55
Общество
В Якутии продолжают оценивать ущерб от паводка
04.06.2018, 15:43
Общество
«Собери свое лето»: подросткам предложили трудоустройство
04.06.2018, 15:35
Столица
Любовь Саввина — новый заместитель главы Якутска
04.06.2018, 15:23
Происшествия
Полиция задержала злоумышленников
04.06.2018, 15:00
Республика
Энергетики вновь устранили последствия сильных ветров
04.06.2018, 14:50
Спорт
В городском парке открылась выставка «ФутбольнаЯРОССИЯ»
04.06.2018, 14:40
Общество
Фотофакт
Верный пес охраняет вещи хозяев в затопленном Усть-Янске
04.06.2018, 14:30
Республика
Айсен Николаев завтра вылетает в колымские районы, пострадавшие от паводка
04.06.2018, 14:20
Сахалыы
Халаан уутуттан эмсэҕэлээбиттэргэ көмөнү оҥоруу боппуруоһа Ил Түмэн XXXVII уочараттаах мунньаҕар көрүллүөҕэ
04.06.2018, 14:10
Общество
Инклюзивная театральная студия из Якутска стала лауреатом международного конкурса
04.06.2018, 14:00
Происшествия
Нелегальный таксист перевозил пассажиров с многочисленными нарушениями
04.06.2018, 13:52
Путешествия
Эксклюзив
В Якутии открыта 51-ая турбаза
04.06.2018, 13:40
Экология
Анонс
В Якутске отметят Всемирный день окружающей среды
04.06.2018, 13:30
Экономика
5 советов, как сэкономить на шопинге
04.06.2018, 13:15
Экономика
Продукция ФАПК «Якутия» отмечена знаком качества «Сделано в Якутии»
04.06.2018, 13:00
Происшествия
В Оленьке злостные должники по ЖКУ погасили свои долги
04.06.2018, 12:55
Происшествия
Экстра
Улица Орджоникидзе закрыта «из-за подозрительной коробки»
04.06.2018, 12:52
Происшествия
В Якутске водитель BMW X5 врезался в «Тойоту»: пострадал ребенок
04.06.2018, 12:50
Экономика
Требования техрегламента вступят в силу в 2025 году
04.06.2018, 12:40
Желток
Фотофакт
Сардана Корякина на европейском ысыахе
04.06.2018, 12:39
Экономика
Определены лучшие сварщики «Сахатранснефтегаза»
04.06.2018, 12:30
Происшествия
Жительница Якутска лишилась украшений после случайного знакомства
04.06.2018, 12:20
Сахалыы
Бүлүү куоратыгар Саха сирин кэрэ куотун таллылар
04.06.2018, 12:17
Столица
Экстра
Новое назначение в мэрии Якутска
04.06.2018, 12:10
Экономика
ЯТЭЦ проводит плановые гидравлические испытания тепловых сетей
04.06.2018, 11:50
Политика
Экс-министр возглавит новый-старый департамент АГиП Якутии
04.06.2018, 11:40
Происшествия
В лесах Якутии действуют три пожара
04.06.2018, 11:34
Происшествия
Фотофакт
Село Усть-Янск полностью подтоплено
04.06.2018, 11:30
Экономика
Каскад Вилюйских ГЭС начнет судоходные попуски воды
04.06.2018, 11:20
Происшествия
Паводковая обстановка на территории Якутии
04.06.2018, 11:10
Происшествия
Резонанс
Мальчик, погибший во время стрельбы в Булгунняхтахе, до последнего пытался защитить сестру
04.06.2018, 11:00
Республика
В Белетском наслеге прошел детский праздник «Икэчик»
04.06.2018, 10:50
Красота & Здоровье
От организации работы медсестер зависит качество оказываемой медицинской помощи
04.06.2018, 10:40
Экономика
Продолжается отгрузка газоконденсата для нужд ЖКХ Якутии
Архив новостей
Экология
5 июня 2018, 10:40
547

В Вилюйском улусе найдены все фрагменты ракетоносителя

1 июня из района падения №985 в Вилюйском улусе рабочей группой вывезены три последних фрагмента ракетоносителя «Союз-2». Всего за период поисковых работ вывезено 20 фрагментов. В Вилюйском улусе работы полностью завершены.

Напомним, с 15 по 31 мая в двух районах республики проходили поисковые работы. Поисками фрагментов ракетоносителя занимались представители Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры, Института водных и экологических проблем СО РАН (Барнаул), Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского, министерства охраны природы республики, Службы спасения и Якутской базы авиационной охраны лесов.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Минприроды РС(Я).
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
30.05.2018, 9:30
Политика
Эксклюзив
Евгения Михайлова о назначении Айсена Николаева: Опыт у него достаточный
31.05.2018, 0:34
Политика
Экстра
Серия отставок и кадровых назначений от Айсена Николаева
04.06.2018, 9:54
Столица
Эксклюзив
Новые кадровые назначения в мэрии Якутска
31.05.2018, 0:17
Культура & Образование
С любовью к России
31.05.2018, 22:19
Политика
Экстра
Новая порция отставок госслужащих
31.05.2018, 18:45
Происшествия
Резонанс
Жительница Якутска забила свою дочь до смерти плоскогубцами
04.06.2018, 16:01
Политика
Отставка
30.05.2018, 22:16
Общество
Общественность о назначении Айсена Николаева врио главы РС(Я)
03.06.2018, 1:50
Желток
Эксклюзив
Именитый борец получил работу в системе власти
05.06.2018, 0:57
Общество
Сегодня день рождения министра, композитора, издателя и блогера
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Красота & Здоровье
05.06.2018

В парке культуры и отдыха отметили День здорового питания

Позитив
Общество
05.06.2018

Ысыах в Европе завершился большим осуохаем на балтийском берегу

Культура & Образование
04.06.2018

ИРОиПК провел заседание научно-методического совета

Республика
04.06.2018

Надежному «Сунтаравтодору» доверен участок дороги «Вилюй» еще на пять лет

Политика
04.06.2018

Отставка

Столица
04.06.2018

Любовь Саввина — новый заместитель главы Якутска

Эксклюзив
Путешествия
04.06.2018

В Якутии открыта 51-ая турбаза

Экономика
04.06.2018

Продукция ФАПК «Якутия» отмечена знаком качества «Сделано в Якутии»