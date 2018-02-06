В Вилюйском улусе эвакуирован фрагмент ракеты-носителя

5 февраля с района падения 985 Вилюйского улуса эвакуирован фрагмент отделяющихся частей ракеты-носителя «Союз-2», пуск которого с космодрома «Восточный» состоялся 1 февраля 2018 г.

Данный фрагмент был обнаружен ранее, 2 февраля, при фотосъемке с БПЛА. При облете района было изучено место падения фрагмента и установлено, что до места возможной посадки более 500 м. В связи с этим, сотрудники ГКУ РС(Я) «Служба спасения РС(Я)» наземным путем добрались до упавшего фрагмента и с помощью снегохода проложили тропу до вертолетной площадки.

После фотосъемки фрагмент был перемещен и на месте его падения специалистами Министерства охраны природы РС(Я) и Института водных и экологических проблем СО РАН (г. Барнаул) были отобраны пробы снежного покрова и выполнены измерения уровней гамма-излучения, который не превышал 10 мкР/ч.

Размер фрагмента составлял 2х3 м, поэтому в целях транспортировки на снегоходе и погрузки на вертолет, он был распилен на части.