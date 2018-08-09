В Вилюйском районе семья, следуя из Якутска, попала в ДТП

8 августа около 6 часов утра в приемный покой Вилюйской больницы обратился 9-летний мальчик с травмами, полученными в результате ДТП.

В ходе разбирательства выяснилось, что ребенок получил ушиб руки при опрокидывании автомобиля «Тойота Королла», которым управляла его мать. В то утро семья с тремя детьми возвращалась из Якутска в город Вилюйск. По пути следования отец семейства передал управление транспортным средством жене.

Причиной автопроисшествия явилось несоблюдение женщиной — водителем безопасного скоростного режима. В момент ДТП никто из членов семьи не был пристегнут. Пострадавший мальчик сидел на переднем сидении, другие дети — 13 и 15 лет — на заднем. Только по счастливой случайности удалось избежать серьезных травм.

Освидетельствование не выявило у автомобилистки факта употребления алкогольных напитков. С ее слов, на 553-м километре автодороги «Вилюй» во время движения со скоростью 80-90 км/ч иномарку неожиданно стало заносить из стороны в сторону, вследствие чего она не справилась с управлением и машина опрокинулась в кювет.

Госавтоинспекция напоминает о необходимости соблюдения скоростных режимов с учетом дорожных условий. На многих автодорогах республики, не имеющих асфальтового покрытия, в летний период обстановку осложняет пыль от проезжающих машин. Нередко в таком пылевом «тумане» серьезно ограничивается видимость : не видно идущих впереди или по встречной полосе машин, полотна дороги, возможных препятствий и т.д. в Таких ситуациях скорость необходимо снижать до минимальной, чтобы обеспечить возможность принять меры для остановки в случае опасности. Не стоит пренебрегать выбором разумной скорости и на асфальте: здесь, как правило, скорости движения выше у всех транспортных средств, а потому и последствия ДТП бываю куда более серьезными.

Водители и пассажиры транспортных средств, безусловно, должны быть пристегнуты ремнями безопасности, которые при опрокидывании в 5 раз уменьшают вероятность гибели людей, находящихся в салоне автомобиля.