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18 июня 2017, 13:35
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Ысыах Олонхо: «Друзья» сожгли урасу Ил Тумэна

Сегодня утром в Вилюйске сожгли урасу, построенную к Ысыаху Олонхо. 28-29 июня здесь пройдет главный ысыах Якутии.

По разнарядке помимо прочего в нем положено иметь две урасы — Ил Дархана и Ил Тумэна. За десять дней до праздника ураса Ил Тумэна была полностью уничтожена огнем.

Глава Вилюйского района Сергей ВИНОКУРОВ рассказал «Блокноту Якутска»:

— Сегодня, 18 июня, пожар в местности Хомустах, где пройдет Ысыах Олонхо, уничтожил урасу Ил Тумэна. Возгорание началось примерно в 6.45. Уже установлено, что это был поджог. Ураса была заперта, загорелась снаружи с двух сторон. Потом видели, как с места на большой скорости уходила иномарка. Об этом я сообщил в полицию.

— Что это была за ураса? Какова была готовность объекта?

— Стоимость объекта 4 млн рублей, готовность 98-99%. Осталось доложить напольные плиты. 22 июня к нам приезжает спикер Ил Тумэна Александр Жирков, которому мы планировали показать завершенный объект. Ураса деревянная. Пожарники приехали быстро, но спасти ее не удалось.

— На Хомустахе была охрана?

— Пока мы объект не приняли, за его сохранность отвечают строители. Они жили неподалеку. Но кто же думал, что могут совершить такой поджог. Возможно, хотели сжечь главную, берестяную урасу Ил Дархана. Но в ней ночевал строитель, рядом стояла машина. Скорее всего, именно поэтому подожгли другую урасу.

— Кто мог совершить этот поджог? И как происшествие повлияет на Ысыах Олонхо?

— Это сделали наши «друзья», которые хотят сорвать проведение Ысыаха Олонхо в Вилюйске. Но у них ничего не получится. Сейчас все объединились. И кровь из носу до 28-го мы построим новую урасу Ил Тумэна.

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Источник: http://bloknot-yakutsk.ru/news/v-vilyuyske-sozhgli-urasu-il-tumena-854872
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