В Вилюйском районе планируется провести взрывные работы

Сегодня ожидается прибытие 14 специалистов ФБУ «Авиалесоохрана» с пятью тоннами взрывчатого материала для проведения взрывных работ на сложных участках в Вилюйском районе, сообщает Департамент по лесным отношениям Республики Саха (Якутия).

Основанием для применения взрывных работ стала труднодоступность места действия пожаров и высокая захламленность лесного участка, вследствие чего применение наземной техники для прокладки минполосы невозможно, а ее прокладка с помощью ручных инструментов занимает много времени и сил. Отметим, в соответствии с Федеральным законом № 218 от 23 июня 2016 года, проведением взрывных работ для тушения лесных пожаров занимается только ФБУ «Авиалесоохрана».

Также специалистами федерального ведомства планируется проведение работ по искусственному вызыванию осадков. Для этого будет использоваться самолет Ан-26, оснащенный специальным подвесным оборудованием «Веер» с кассетами, содержащих пиропатроны, и пультом управления запуском в салоне воздушного судна.

Необходимо добавить, что данные мероприятия осуществляются за счет средств федерального бюджета в рамках государственного задания ФБУ «Авиалесоохрана».

В настоящее время в Вилюйском районе действуют 8 пожаров на общей площади 17 787 га, 3 пожара из которых локализованы на общей площади 1 194 га. Отметим, в целях стабилизации ситуации с лесными пожарами в районе, в рамках межмуниципального маневрирования, были переброшены десантники-пожарные и парашютисты-пожарные с Верхневилюйского, Нюрбинского, Мирнинского и Сунтарского авиаотделений. Кроме того, задействованы работники наземной службы охраны лесов Верхневилюйского, Сунтарского, Ленского, Нюрбинского, Томпонского, Мегино-Кангаласского, Хангаласского. Кобяйского и Якутского филиалов ГАУ РС(Я) «Якутлесресурс», также задействованы силы федерального резерва ФБУ «Авиалесоохрана» в количестве 63 человека из Приволжского и Московского парашютно-десантных групп. В данное время осуществляется переброска еще 15 специалистов федерального резерва с ликвидированного пожара в Усть-Алданском улусе.

Работы по наращиванию сил и средств продолжаются, угрозы населенным пунктам и объектам экономики нет.