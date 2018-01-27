В Вилюйском районе педагоги перевозили детей с нарушением правил

26 января на 572 км. федеральной автомобильной дороги «Вилюй» для проверки документов инспекторами СВ ДПС ГИБДД ОР МВД по республике Саха (Якутия) была остановлена автомашина УАЗ-220695-04, за рулем которого находился 27-летний молодой человек. В салоне помимо водителя находились женщина и восемь детей.

Как оказалось, ученики 5-го класса вместе с педагогами следовали в с. Чинэкэ Вилюйского района для участия в конкурсе. Микроавтобус принадлежит Кюлятской общеобразовательной школе.

Однако, водитель не имел при себе документов, разрешающих осуществление организованной перевозки детей. Транспортное средство не отвечало требованиям, предъявляемым к перевозке детей.

В отношении автомобилиста офицерами полиции был составлен административный материал по ч. 4 ст. 12.23 КоАП РФ за организованную перевозку группы детей автобусами, не соответствующими требованиям. Напомним, что санкцией данной статьи является наложение административного штрафа на водителя в размере 3 тысяч рублей, на должностных лиц – 25 тысяч рублей, на юридических лиц – 100 тысяч рублей.