В Вилюйском районе открылась современная амбулатория

23 февраля состоялось торжественное открытие врачебной амбулатории в Кулетском наслеге Вилюйского района.

Амбулатория построена по модели фельдшерско – акушерского пункта, полностью соответствует современным требованиям, располагает всеми условиями для комфортного пребывания пациентов, — имеется кабинет фельдшера, дневной стационар, для удобства обращающихся за медицинской помощью, введена навигация по зданию.

В новой амбулатории имеются все условия для работы в сельской местности, оказания первичной и квалифицированной медико-санитарной помощи.

В торжественном мероприятии посвященному открытию амбулатории приняли участие: глава села Светлана ИГНАТЬЕВА, заместитель главы района по социальным вопросам Венера ТИХОНОВА, главный врач Вилюйской ЦРБ Егор ГРИГОРЬЕВ, заместитель главного врача Алевтина КОНДАКОВА, заместитель главного врача по организационно – методической работе Акулина СЕМЕНОВА, а также местные жители.

Торжественное право разрезать красную ленту, было предоставлено: главе села Светлане ИГНАТЬЕВОЙ, главному врачу Егору ГРИГОРЬЕВУ, и врачу 2-ой Кулятской новой врачебной амбулатории.

Открытие новой амбулатории является знаменательным событием и праздником для каждого жителя села, а также для работников здравоохранения Вилюйского района.

Ранее врачебная амбулатория размещалась в обветшавшем деревянном здании, построенном в 1991 году. И, несмотря на неоднократную реконструкцию и поддерживающий косметический ремонт, время подвело свою черту: стены и фундамент деформировались. Перед администрацией Вилюйской ЦРБ остро встал вопрос о новом помещении для амбулатории. Благодаря поддержке Министерства здравоохранения РС (Я), новое здание амбулатории было построено всего за 6 месяцев. Подрядчиком выступила якутская компания «СТК», выполняющая строительные работы по технологиям каркасного домостроения.