В Вилюйском районе осуждена женщина за хищение бюджетных средств и служебный подлог

Вилюйский районный суд Республики Саха (Якутия) рассмотрел уголовное дело по обвинению местной жительницы, исполнявшей обязанности главного бухгалтера ОМВД РФ по Вилюйскому району (далее — отдел), в совершении преступлений, предусмотренных частью 4 ст. 159, частью 3 статьи 159, частью 3 статьи 159, частью 3 статьи 160, частью 1 статьи 292 Уголовного кодекса РФ (3 эпизода мошенничества с использованием служебного положения, в том числе, по одному эпизоду в особо крупном размере, присвоение с использованием служебного положения, служебный подлог).

Государственное обвинение поддержано прокуратурой Вилюйского района.

В судебном заседании установлено, что осужденная в отсутствие оснований начисляла себе премии, завышала надбавки к должностному окладу, увеличивала итоговую сумму выплат, а также присвоила сумму возвращенных по авансовому отчету работником отдела денежных средств. Похищенные средства расходовала на личные нужды. Кроме того, осужденная начисляла необоснованно завышенную заработную плату одному из работников отдела и затем сообщала получателю о якобы ошибочном перечислении денежных средств и необходимости возврата денежных средств. Возвращенной суммой распоряжалась по личному усмотрению.

Общая сумма причиненного преступлениями имущественного ущерба составила более 1,5 млн. руб.

С целью сокрытия фактов хищения бухгалтер предоставила ревизору МВД РФ по РС(Я) бухгалтерские документы, в которые внесла заведомо ложные сведения.

В судебном заседании подсудимая вину не признала, от дачи показаний отказалась. Несмотря на это, стороной обвинения суду представлены неопровержимые доказательства вины подсудимой.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом мнения государственного обвинителя, по совокупности преступлений, женщина приговорена к 6 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.

Приговор не вступил в законную силу.