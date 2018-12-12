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12 декабря 2018, 18:15
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В Вилюйске открыли питомник для бродячих собак

Проблемой бродячих собак вплотную занялись в Вилюйске. Здесь 11 декабря открылся питомник для безнадзорных собак. Территория полностью огорожена, внутри расположен сам питомник на 10 боксов и отапливаемая будка для ветеринара и охранника. Планируется ввести еще несколько объектов.

Администрация Вилюйска довольно часто получает жалобы от горожан о нападении собак. Братья наши меньшие кусают, пугают людей, а вид стай, разгуливающих по улицам, непригляден и портит репутацию города. Раньше борьба с бродячими собаками ограничивалась регулярным отловом, сегодня администрация решила пойти дальше и организовать пункт передержки безнадзорных животных. Этот шаг, несомненно, отвечает букве закона и является более гуманным, ведь животные обретают шанс найти своих хозяев.

Открытие питомника началось с церемонии разрезания красной ленты. Глава города Нюргустан Афанасьев вручил благодарственные письма подрядчику – ИП Григорьевой Кюннэй Геннадьевне и всем работникам ООО «Экоком» за профессиональную и качественную работу в строительстве питомника.

Нюргустан Афанасьев призвал горожан ответственно и осознанно относиться к своим питомцам, ведь именно от этого зависит появление бродячих животных. В конце своего выступления глава города известил, что построенный объект вручается в ведение МУП «Вилюит», сообщает Ulus.media.

Источник: http://ulus.media/2018/12/12/v-vilyuyske-otkryilsya-pitomnik-dlya-beznadzornyih-sobak/
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