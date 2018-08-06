В Вилюйске начали сортировать мусор

2 августа в г. Вилюйск установлен первый сортировочный мусоросборник. Мероприятие прошло в рамках городской экологической акции «Чистый четверг».

На торжественном открытии со словами напутствия выступили глава МО «Город Вилюйск» Афанасьев Н.В., ведущий специалист МР «Вилюйский улус (район)» РС(Я) Прокопьева С.Т., руководитель Вилюйской инспекции охраны природы Евсеев А.И.

В открытии также приняли участие воспитанники трудового лагеря и ребята волонтерского движения, силами которых убрано немало мусора в нашем городе. От имени главы администрации МО «Город Вилюйск» ребятам вручены благодарственные письма.

Установка мусоросборника имеет большое значение в формировании сознания жителей города умения обращаться с отходами, которые они производят, и к тому, что бы приучить наше молодое и подрастающее поколение к чистоте и порядку.