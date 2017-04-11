В верхушке якутского КПРФ началось омоложение кадров

7 апреля произошли неожиданные кадровые перестановки в структуре Якутского регионального отделения КПРФ и молодежного крыла – Комсомоле Якутии, сообщает источник, близкий к партии.



Неожиданным для многих членов рескома и делегатов партийной конференции, явилось выдвижение молодого коммуниста, уже бывшего первого секретаря Якутского рескома комсомола Дмитрия ШАРИПОВА на высокий по партийным меркам руководящий пост – секретаря Якутского рескома КПРФ.

На партийном пленуме, который состоялся 7 апреля в актовом зале здания КПРФ, лидер якутских коммунистов Виктор ГУБАРЕВ объявил о рекомендациях бюро рескома КПРФ по кадровым перестановкам в партийной структуре выдвинув, сразу двух кандидатов в качестве секретарей рескома партии с довольно серьезными должностными портфелями.

Так, Дмитрий Шарипов был избран секретарем по проведению избирательных кампаний, а Ирина УШАКОВА — секретарем по организационно-партийной и кадровой работе. То есть, одному доверены все ближайшие выборы: муниципальные выборы 2017г., выборы президента РФ и святая святых, республиканский партийный список в Ил Тумэн, а второй — вся внутренняя работа: местные отделения, кадры, внутрипартийные выборы, интриги и тайны партии.

Напомним, что ранее эти должности занимали ныне ушедший из жизни, яркий комсомольский деятель советского периода, депутат Ил Тумэна Александр ГАВРИЛЬЕВ и Вячеслав КУЛИЧКИН, мастер спорта СССР по вольной борьбе, депутат Ил Тумэна 4 созыва.

В тот же вечер в Историческом зале Национальной библиотеки РС (Я) на очередной отчетно-выборной конференции Комсомола Якутии, Дмитрий Шарипов, отчитавшись и поблагодарив делегатов и соратников по комсомолу, покинул свой пост лидера организации, который занимал всего 2,5 года и рекомендовал избрать вместо себя Иннокентия ИМЕНЕВА, ранее занимавшего должность второго секретаря рескома комсомола.



На следующий день 8 апреля в актовом зале Якутского научного центра СО РАН на отчетной конференции регионального отделения КПРФ, делегатами практически единогласно Дмитрий Шарипов был выдвинут для избрания на Съезде КПРФ (май 2017г.) – кандидатом в члены Центрального комитета КПРФ, таким образом, став третьим человеком в партийной иерархии Якутского отделения КПРФ после Виктора Губарева, также рекомендованного в члены ЦК КПРФ и Вячеслава Куличкина, выдвинутого вместо «пламенного» Артура АЛЕКСЕЕВА на должность члена Центральной контрольной комиссии КПРФ.



Вот такие кадровые перестановки произошли в руководящих рядах рескома КПРФ. Видимо, это тренд – подтягивать молодежь. К слову сказать, чуть больше года осталось Виктору Николаевичу находиться во главе республиканской компартии и фракции КПРФ в Ил Тумэне. Вероятно, идет подготовка для очередного покорения партийно-государственного олимпа власти, считает источник в партии.