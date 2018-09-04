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Происшествия
4 сентября 2018, 16:09
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В Верхоянском районе вор забрался в пустующий дом

В дежурную часть ОМВД России по Верхоянскому району с заявлением о краже обратилась 28-летняя местная жительница.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции был установлен подозреваемый – им оказался 24-летний ранее судимый уроженец Верхоянского района.

Выяснилось, что молодой человек заранее высматривал дома, в которых продолжительное время отсутствовали хозяева. Выбрав таким образом один дом, который находился на окраине поселка, злоумышленник вскрыл замок и проник в помещение. Мужчина обнаружил в доме и похитил 2 внешних жестких диска, 2 сотовых телефона и один планшет. Со слов подозреваемого он намеревался сбыть похищенное. Общая сумма ущерба составила 15 000 рублей. Похищенное изъято.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража». Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет.

 

Источник: Пресс–служба МВД по Республике Саха (Якутия).
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