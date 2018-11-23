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Экономика
23 ноября 2018, 0:23
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В Верхоянском районе прошел форум предпринимателей «Территория успеха»

Сегодня в поселке Батагай Верхоянского района прошел форум предпринимателей «Территория успеха», организованный администрацией муниципального района, Министерством предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия), Центром поддержки предпринимательства Республики Саха (Якутия).

В рамках форума параллельно работали несколько площадок для предпринимателей, была организована выставка-ярмарка местных товаропроизводителей.

На круглом столе «Актуальные вопросы ведения предпринимательской деятельности» приняли участие глава МО «Верхоянский район» Гаврил Чирков, представитель Центра поддержки предпринимательства Республики Саха (Якутия) Ирина Никифорова, представитель Центра «Мои документы»  Светлана Ширяева, представитель федеральной налоговой службы Анна Горохова, специалист администрации в сфере закупок Анна Парыгина. Предпринимателям была доведена информация о действующих механизмах государственной поддержки, изменениях в налоговом законодательстве,  участии субъектов малого предпринимательства в муниципальных закупках. После  выступлений спикеров состоялся открытый диалог предпринимателей с участием главы МО «Верхоянский район» Гаврилом Чирковым. Предприниматели подняли ряд проблемных вопросов, в том числе высокие тарифы на теплоэнергию, сложная транспортная логистика, которая влечет за собой большие расходы на перевозку товаров и оборудования, отсутствие стабильной интернет-связи для перехода на онлайн-кассы. А также были озвучены предложения по разработке индивидуальных механизмов поддержки для предпринимателей из Арктических и Северных районов.

Для желающих открыть свое дело была организована дискуссионная площадка «Бизнес с нуля». Экспертами дискуссионной площадки выступили приглашенный бизнес-коуч из г. Якутска Алёна Шкулепо и представитель Центра поддержки предпринимательства в Верхоянском районе Роман Ширяев. Наиболее активное участие в работе площадки приняли студенты и школьники, они делились бизнес-идеями и задавали вопросы экспертам по возможности их реализации.

Образовательная сессия форума включала в себя проведение семинара «Развитие бизнеса в сфере услуг и торговли». Бизнес-коуч Алёна Шкулепо подробно рассказала предпринимателям о главных составляющих успешного бизнеса.

Большой успех имел мастер-класс по изготовлению и украшению тортов от известного кондитера Марии Столярчик, который собрал более 50 участников.

Всего на форуме приняло участие более 100 человек, в том числе 60 субъектов малого и среднего предпринимательства.

Источник: Центр поддержки предпринимательства РС (Я).
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