В Верхоянском районе на директора школы завели уголовное дело

Верхоянской межрайонной прокуратурой во взаимодействии с УЭБиПК проведена проверка соблюдения бюджетного законодательства в МБОУ «Суордахская средняя общеобразовательная школа».

Установлено, что директор образовательного учреждения, желая улучшить свое материальное положение, используя свое служебное положение из корыстных побуждений незаконно, в течение двух лет составляла и заключала договора с местным предпринимателем на поставку продуктов питания, которые фактически не поставлялись.

После поступления денежных средств на расчетный счет предприниматель обналичив их, передавал директору школы.

В результате незаконных действий директора администрации МО «Верхоянский район» причинен материальный ущерб на сумму 550 тыс. руб.

По материалам проверки следственным органом в отношении директора МБОУ «Суордахская СОШ» возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 160, ч. 1 ст. 292 УК РФ.

В настоящее время по уголовному делу ведется предварительное следствие.