В Верхоянском районе лидирует Александр Ноговицын

Сейчас во всех избирательных участках идет подсчет голосов.
По словам руководителя местного исполкома Верхоянского района Ольги ГАТИЛОВОЙ, явка составляет более 62%. В поселках Эсэ Хая и Токума пришли более 90% избирателей. В местном избиркоме сообщили, что каких-либо нарушений в ходе голосования зафиксировано не было.
Всего в Верхоянске в единый день голосования работали 22 участка. По предварительным данным, по Кобяйско-Верхоянскому избирательному округу №28 в Ил Тумэн шестого созыва лидирует по партийному списку
исполнительный директор ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» Александр СМИРНОВ. По одномандатному округу пока побеждает советник генерального директора АО «Сахатранснефтегаз», народный депутат Республики Саха (Якутия), Секретарь Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр НОГОВИЦЫН.
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