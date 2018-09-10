В Верхоянском районе лидирует Александр Ноговицын

Сейчас во всех избирательных участках идет подсчет голосов.

По словам руководителя местного исполкома Верхоянского района Ольги ГАТИЛОВОЙ, явка составляет более 62%. В поселках Эсэ Хая и Токума пришли более 90% избирателей. В местном избиркоме сообщили, что каких-либо нарушений в ходе голосования зафиксировано не было.

Всего в Верхоянске в единый день голосования работали 22 участка. По предварительным данным, по Кобяйско-Верхоянскому избирательному округу №28 в Ил Тумэн шестого созыва лидирует по партийному списку

исполнительный директор ОАО «Якутская топливно-энергетическая компания» Александр СМИРНОВ. По одномандатному округу пока побеждает советник генерального директора АО «Сахатранснефтегаз», народный депутат Республики Саха (Якутия), Секретарь Якутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Александр НОГОВИЦЫН.