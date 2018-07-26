Массовая гибель птиц — явление не такое уж и редкое, утверждают ученые

Ученые отмечают, что массовая гибель птиц в летнее время — явление не такое уж и редкое не только для Верхоянья, но и для всей республики. По словам главного специалиста Института биологических проблем криолитозоны СО РАН Аркадия Исаева, причиной происшествия могли стать как резкий перепад температур, так и отравление.

«При резких изменениях погоды массовая гибель мелких птиц, таких как воробьи — обычное дело. Весной — при потеплении, зимой — при похолодании. Большая смертность наблюдается у оседлых видов в зимний период при природных катаклизмах. Но в случае в Верхоянском районе речь может идти скорее о заболевании или отравлении«, — поделился он предположениями с ЯСИА.

Слухи о том, что гибель чаек произошла из-за солнечного затмения, которое наблюдалось 20 июля в некоторых наслегах района, тоже не имеют какого-либо подтверждения в истории Якутии.

«У птиц бывает большая зависимость от времени смены сезонов, но это влияет на их миграционный период, но никак не на смертность«, — подчеркнул ученый.

Напомним, два дня назад к главе наслега Виктору Бурцеву обратился местный житель, который сообщил об обнаружении порядка 20 тушек погибших озерных чаек у озера Байбал-Кюелэ, что в 13-ти километрах от населенного пункта Осоохтох. Причем он отметил, что, в основном, это были не взрослые особи, предположительно птенцы.

Как рассказал ЯСИА Бурцев, на место странного явления выехали местный ветеринар и несколько местных жителей для подтверждения факта. Вслед за ними к месту гибели птиц отправилась группа из пяти специалистов Верхоянского комитета охраны природы, ветеринарной службы улуса, лесничества и полиции.

«Будет произведено тщательное обследование, отобраны тушки погибших птиц, а также будет взята проба воды из указанного озера. Анализы будут отправлены в Роспотребнадзор и ветеринарную станцию в Якутск. Только после этих мероприятий можно будет делать какие-либо выводы», — сказал руководитель Верхоянского комитета охраны природы Николай Степанов.

В целях безопасности глава наслега издал распоряжение о запрете потребления воды из этого озера до выяснения обстоятельств аномального случая. Как он отметил, птицы были найдены в семи километрах от озера, вблизи которого проводится сенокос.

В это же время была приведена в режим готовности для проведения лабораторных исследований (бактериологического, радиологического, токсикохимического и токсикологического) Якутская ветеринарно-испытательная лаборатория. При поступлении патматериалов ЯРВИЛ тотчас приступит к исследованиям для исключения инфекционных заболеваний, гриппа птиц и радиологических болезней, сообщила пресс-служба департамента ветеринарии Якутии.

О настоящей причине гибели птиц в Эгинском наслеге станет известно только после работы исследовательской группы на месте.