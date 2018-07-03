В Верховном Суде Якутии рассмотрена апелляция экс-министра Стахова

Сегодня, 3 июля 2018 года Верховным Судом Республики Саха (Якутия) рассмотрены апелляционные жалобы осуждённого СТАХОВА Я.Г. и его адвокатов на приговор Якутского городского суда от 7 мая 2018 года, которым Стахов Я.Г. осуждён по ч. 3 ст. 159 УК РФ к 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком на 2 года 6 месяцев без штрафа и ограничения свободы с лишением специального звания «генерал-майор полиции».

В апелляционной жалобе осуждённый Стахов Я.Г. просил отменить приговор суда как незаконный. Адвокаты осуждённого также просили отменить приговор суда и оправдать осуждённого, считая, что в действиях Стахова отсутствует состав преступления.

Изучив материалы дела, выслушав мнения сторон, обсудив доводы, судебная коллегия по уголовным делам Верховного суда РС(Я) определила: приговор Якутского городского суда оставить без изменения.

Апелляционные жалобы — без удовлетворения.

Судебное заседание проведено посредством видеоконференцсвязи.