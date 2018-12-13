В Верхневилюйском улусе зафиксирован выход воды на реке Вилюй   

В эти дни на реке Вилюй у с. Верхневилюйск наблюдается выход воды на поверхность льда. Ситуацию прокомментировала руководитель Департамента по водным отношениям и экологическому просвещению Минэкологии Якутии Зинаида Васильева:

«В этом году из-за малого количества снега на р. Вилюй периодически наблюдается выход воды на поверхность льда. Ученые из Института мерзлотоведения утверждают, что слой мерзлоты в последние годы уменьшается, идет активная оттайка грунтов. При замерзании поверхности земли из влагонасыщенной почвы выжимается вода, она выходит на поверхность земли и по уклону стекает в русло реки», — отмечает она.

По ее словам, замерзание наледи зависит от объема воды и температуры воздуха от 2-5 дней.

«При наледи происходит ослабление прочности льда, в это время особенно необходимо соблюдать технику безопасности, запретить выход техники и людей на поверхность льда», — добавила Зинаида Васильева.

В настоящее время госинспекторами Верхневилюйской инспекции государственного экологического надзора проводится мониторинг качества воды и льда на месте выхода наледи. Также инспекторы ведут поиск источника выхода воды на поверхность.