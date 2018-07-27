В Верхневилюйском улусе осуждены черные лесорубы

Прокуратура Верхневилюйского района провела проверку соблюдения лесного законодательства.

Установлено, что двое жителей района в отсутствие разрешительных документов произвели незаконную рубку лесных насаждений.

Прокуратура направила материалы проверки в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании, по результатам их рассмотрения возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст.260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений группой лиц по предварительному сговору).

В настоящее время по уголовному делу вынесен приговор, в соответствии с которым мужчины признаны виновными в совершения преступления с назначением наказания в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на 8 месяцев каждому.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.