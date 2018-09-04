В Верхневилюйском улусе объявлен режим ЧС

С третьего сентября в Верхневилюйском улусе объявлен режим чрезвычайной ситуации. Поводом стало загрязнение реки Вилюй после прорыва дамб дражных полигонов компании АЛРОСА на реке Ирелях.

«Сейчас доставка воды жителям сел Верхневилюйск, Андреевский, Хоро осуществляется из рек Мэнэкээн и Умулун. Режим ЧС в Верхневилюйском улусе будет действовать до тех пор, пока река Вилюй полностью не очистится», – прокомментировал ЯСИА глава района Владимир Поскачин.

Ранее ЯСИА со ссылкой на Минэкологии Якутии сообщало, что предположительно до 7 сентября вода должна полностью очиститься. Административное расследование должно определить ущерб, нанесенный водным и водно-биологическим ресурсам. Предусматривается, что компания «АЛРОСА» в рабочем порядке рассмотрит вопрос возмещения ущерба во внесудебном порядке.

Отметим, что главная экологическая лаборатория Якутии подтвердила отсутствие ядовитых веществ в Вилюе.