В Верхневилюйском улусе 21 человек госпитализирован с подозрением на сальмонеллез

В селе Хоро Верхневилюйского улуса 21 человек госпитализирован в больницу с подозрением на сальмонеллёз. По факту отравления три человека обратились в больницу. После этого медработники провели обход по домам, чтобы выявить другие случаи отравления. Произвели осмотр жителей села и выявили ещё 18 человек. Для точно определения диагноза был взят посев анализ у всех госпитализированных. Результаты анализов будут известны в ближайшее время.

Весной детям ставили прививки бактериафаги, поэтому они перенесли отравление не в острой форме.

На данный момент у всех состояние удовлетворительное. Вся необходимая помощь оказана в полном объеме, пациенты находятся под контролем.