В Верхневилюйском улусе 21 человек госпитализирован с подозрением на сальмонеллез

В селе Хоро Верхневилюйского улуса 21 человек госпитализирован в больницу с подозрением на сальмонеллёз. По факту отравления три человека обратились в больницу. После этого медработники провели обход по домам, чтобы выявить другие случаи отравления. Произвели осмотр жителей села и выявили ещё 18 человек. Для точно определения диагноза был взят посев анализ у всех госпитализированных. Результаты анализов будут известны в ближайшее время.
Весной детям ставили прививки бактериафаги, поэтому они перенесли отравление не в острой форме.
На данный момент у всех состояние удовлетворительное. Вся необходимая помощь оказана в полном объеме, пациенты находятся под контролем.
Источник: Пресс-служба министерства здравоохранения Республики Саха (Якутия).
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