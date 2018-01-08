В Верхневилюйском районе раскрыта кража из пекарни

В предновогодние дни сотрудники полиции через средства массовой информации не раз предупреждали руководителей организаций и предпринимателей, не оставлять какие-либо суммы денег на рабочих местах и обеспечить производственные помещения и офисы должной охраной.

В отдел внутренних дел Верхневилюйского района обратился предприниматель. Мужчина пояснил, что из пекарни в с. Эргет похищены денежные средства в размере 5000 рублей.

Выехавшая на место происшествия следственно-оперативная группа обнаружила следы взлома навесного замка ломом. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленник был установлен. Им оказался 15-летний учащийся местной школы.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Полиция еще раз рекомендует проверить рабочие помещения и воздержаться от опрометчивых решений оставлять в них какие-либо денежные средства и ценности, тем более, если по ряду причин невозможно обеспечить в них должную охрану.

Также полиция напоминает родителям и иным законным представителям несовершеннолетних, что уголовная ответственность за совершение ряда преступлений, в том числе и кражи, наступает с 14-летнего возраста. Последствия такой вот «шалости» весьма плачевны. Контролируйте своих детей.