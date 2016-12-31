В Верхневилюйске задержан водитель, переехавший человека

В дежурную часть ОМВД России по Верхневилюйскому району поступило телефонное сообщение о том, что на проезжей части одной из улиц районного центра лежит человек, предположительно пострадавший в ДТП.

В ходе просмотра видеозаписи сотрудники полиции установили, что примерно в 17:45 на проезжую часть дороги, вышел пешеход и там упал. Буквально сразу проследовала автомашина иностранного производства, которая совершила наезд на лежащего человека, а после, в нарушение Правил дорожного движения, водитель скрылся с места происшествия.

В результате наезда пешеход – 49-летний житель районного центра получил множественные травмы. В состоянии травматического шока и комы 2-й степени мужчину доставили в больницу.

Все наряды и службы местного отдела полиции были ориентированы на поиски скрывшегося водителя. Полицейскими была установлена марка машины – «Тойота Спасио» и ее характерные приметы. Вскоре злоумышленник был задержан сотрудниками ГИБДД и уголовного розыска.

Как пояснил 34-летний водитель, поняв, что совершил преступление, он испугался последствий, и, проехав мимо, скрылся.

При дальнейшем разбирательстве было установлено, что виновник имеет стаж вождения с 2004 года. В его «послужном» водительском списке данное ДТП является отнюдь не первым.

Госавтоинспекция напоминает, что в условиях ограниченной видимости, сложных погодных и дорожных условиях водителям следует с их учетом выбирать оптимальную скорость для движения. В случае ДТП незамедлительно сообщать о случившемся в ГИБДД либо в отдел полиции, а также вызывать «скорую помощь». Оставление места происшествия лишь усугубляет вину водителя и влечет за собой, помимо ответственности за причинение вреда здоровью или смерти, лишение прав либо административный арест.

Источник: Пропаганда УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия)