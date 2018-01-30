В Верхневилюйске второклассника, выбежавшего на дорогу, сбила машина

В результате ДТП он был госпитализирован в местную больницу с закрытым переломом ноги.

29 января около 8 часов утра водитель автомобиля «Тойота Карина», двигаясь по ул. Ленина, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП второклассник с закрытым переломом ноги был госпитализирован в местную больницу.

В ходе разбирательств выяснилось, что в то утро мужчина провожал трех своих детей в школу. По пути следования, когда они стояли на обочине дороги, ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть, где был совершен на него наезд. Светоотражающие элементы на одежде пострадавшего отсутствовали.

Освидетельствование, проведенное при помощи технического средства «Алкотест», не выявило у водителя факта употребления им алкогольных напитков.

Каждый день школьники идут из дома в школу и обратно. Нередко на этом пути их подстерегают неожиданности и опасности. Задача родителей — научить ребенка, соблюдая Правила дорожного движения, быть готовым к таким опасностям, избегать ситуаций дорожных «ловушек».

Детально, до мелочей проработайте маршрут из школы и обратно, предусмотрите, если нужно, другие варианты маршрутов ( к бабушке, к маме в спортивную школу). Схема должна легко читаться, поэтому обозначать надо основные и понятные ориентиры (строения, дороги, насаждения и т.п.). Обязательно обозначьте дороги со всеми элементами (проезжая часть, тротуар, разделительная полоса), пешеходные переходы, светофоры, дорожные знаки, разметка. Хорошо видимой линией должны быть обозначены все основные пути движения к школе (и обратно) от остановок общественного транспорта и места проживания.

Для того, чтобы ребенок привык к определенному маршруту движения, первое время необходимо сопровождать его в школу и обратно, объясняя, почему был выбран именно этот маршрут. Помните, что примером для каждого ребенка являются, в первую очередь, родители.