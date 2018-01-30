АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн
ПОГОДА
-39
Туманно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  56.29
 69.85
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
30.01.2018, 18:00
Общество
В Хангаласском улусе растет число долгожителей
30.01.2018, 17:50
Столица
Горожане внесли более 9 тысяч предложений по благоустройству
30.01.2018, 17:50
Общество
Скандал
Антон Сафронов засветился на мероприятии UDS Game
30.01.2018, 17:40
Культура & Образование
Юные физики-электронщики состязаются в мастерстве на региональном чемпионате JuniorSkills
30.01.2018, 17:36
Общество
Якутский «призрак», воевавший на Донбассе, находится в российской тюрьме
30.01.2018, 17:28
Культура & Образование
Кюлетской школе присвоено имя учителя-фронтовика
30.01.2018, 17:17
Спорт
Якутские стрелки выиграли в Таиланде золото чемпионата Азии
30.01.2018, 17:06
Происшествия
В Верхневилюйске второклассника, выбежавшего на дорогу, сбила машина
30.01.2018, 16:55
Экология
В Якутии создается Ассоциация природных парков
30.01.2018, 16:43
Культура & Образование
Анонс
1 февраля — «Сказка о рыбаке и рыбке» в постановке Александра Титигирова
30.01.2018, 16:30
Культура & Образование
В «Сосновом бору» начала работу профильная смена
30.01.2018, 16:20
Красота & Здоровье
За 20 лет работы лазерной хирургии глаза удалось вернуть зрение тысячам пациентов
30.01.2018, 16:05
Путешествия
В «СОЧИ ПАРК ОТЕЛЬ» скучно не бывает!
30.01.2018, 15:55
Общество
В Бердигестяхе рабочим, восстанавливающим теплоснабжение поселка, помогают добровольцы
30.01.2018, 15:50
Происшествия
В Хабаровске поймали «гастролера» из Якутии
30.01.2018, 15:40
Республика
Печальные реалии: Усть-Нера рискует весной утонуть в фекалиях
30.01.2018, 15:30
Происшествия
У задержанного на площади Ленина обнаружили наркотики
30.01.2018, 15:23
Общество
Резонанс
Минобщества Якутии: Мужской алгыс в Доме Арчы не носит признаков религиозного культа
30.01.2018, 15:13
Путешествия
Французский велосипедист достиг Полюса холода
30.01.2018, 15:02
Культура & Образование
Фильм об искателях бивней мамонта получил приз кинофестиваля Sundance в США
30.01.2018, 14:52
Происшествия
Ревнивый мужчина оказался на больничной койке
30.01.2018, 14:44
Общество
Покровительница города Якутска
30.01.2018, 14:33
Экономика
АО НК «Туймаада-Нефть»: Все операторы АЗС сдают квалификационный экзамен
30.01.2018, 14:20
Сахалыы
Горнай улууһугар аҕа сылын түмүктүүр тэрээһин ыытылынна
30.01.2018, 14:10
Культура & Образование
В телевизионном ракурсе — якутская эстрада 
30.01.2018, 13:49
Происшествия
Экстра
Дело экс-главы Попова: Якутский горсуд привлек свидетелем министра
30.01.2018, 13:45
Республика
Школьники Хангаласского улуса сразились в КВИЗ
30.01.2018, 13:30
Красота & Здоровье
Ученые: 80% россиян испытывают дефицит витаминов
30.01.2018, 13:15
Экономика
Глазами эксперта: Безбарьерная среда в аэропорту «Якутск»
30.01.2018, 13:00
Культура & Образование
Видео
Журналист из Австралии снимет документальный фильм о Якутии
30.01.2018, 12:50
Общество
В Якутии безработными числится 7,1% населения
30.01.2018, 12:44
Спорт
Позитив
Стрелки из Якутии на чемпионате Азии завоевали золото
30.01.2018, 12:40
Культура & Образование
О женском украшении «сүрэх» расскажут в НХМ
30.01.2018, 12:30
Спорт
Альпинисты из Италии, планирующие восхождение на Пик Победы, прибыли в природный парк «Момский»
30.01.2018, 12:20
Происшествия
Бывший парень украл у жительницы Вилюйска планшеты
30.01.2018, 12:10
Культура & Образование
Афиша
Репертуар Саха академического театра на февраль
30.01.2018, 12:00
Спорт
Вольная борьба: В Нерюнгри будут разыграны путевки на ЧР-2018
30.01.2018, 11:50
Экология
Оргкомитет Года экологии: цели достигнуты, задачи выполнены
30.01.2018, 11:40
Культура & Образование
Анна Зверева проведет мастер-класс по лоскутному шитью и вышивке
30.01.2018, 11:30
Экономика
Отелем Hilton в Якутске заинтересовались инвесторы из Китая и Сингапура
30.01.2018, 11:20
Экономика
Ежемесячную денежную выплату проиндексируют на 2,5% с 1 февраля
30.01.2018, 11:11
Культура & Образование
Открыт набор абитуриентов в военные ВУЗы России
30.01.2018, 11:00
Происшествия
Схема обмана: зайди по ссылке
30.01.2018, 10:50
Республика
Карантин в школах введен в восьми районах Якутии
30.01.2018, 10:40
Общество
Егор Борисов обсудил с членами Общественной палаты РС(Я) актуальные вопросы деятельности
30.01.2018, 10:30
Экология
Экстра
На границе Якутии и Амурской области произошло землетрясение
30.01.2018, 10:30
Культура & Образование
Анонс
В Якутске пройдет конкурс вокалистов «С песней по жизни»
30.01.2018, 10:20
Экология
Морозы в Якутии отступают
30.01.2018, 10:10
Республика
Новый год — новые цели! Алданцы подвели итоги Года экологии и Года молодежи
30.01.2018, 10:00
Происшествия
Таксист насмерть сбил подростка в Нерюнгри
30.01.2018, 9:50
Происшествия
В селе Бердигестях продолжаются работы по подаче тепла
30.01.2018, 9:40
Происшествия
Прокуратура выбила зарплату работников «Якутлесресурса»
30.01.2018, 9:30
Общество
Назначен руководитель Якутского филиала Почты России
30.01.2018, 9:20
Происшествия
В казенном учреждении выявлена мошенница с липовым дипломом
30.01.2018, 9:10
Культура & Образование
В Якутске состоялся V робототехнический фестиваль «Робофест»
30.01.2018, 9:02
Происшествия
В Чурапче сгорел гараж с 2 авто
30.01.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Вторник 30 января 2018
30.01.2018, 5:30
Политика
Эксклюзив
Депутату Тумусову устроили травлю на его пресс-конференции
30.01.2018, 1:01
Общество
Сегодня день рождения руководителя, артистки, скульптора и журналиста
29.01.2018, 21:44
Красота & Здоровье
Минздрав информирует о состоянии пострадавших в ДТП на трассе «Вилюй»
29.01.2018, 21:43
Красота & Здоровье
Ребенок из Усть-Неры спасен, младенец из Сунтара пока подключен к аппарату
29.01.2018, 21:36
Экология
Резонанс
Прокуратура разбиралась с публикацией на SakhaLife
29.01.2018, 18:00
Общество
В гостях у славного защитника Ленинграда
29.01.2018, 17:50
Общество
Доноры Якутска смогут получить задержанную компенсацию за сдачу крови в конце недели
29.01.2018, 17:40
Спорт
Оленеводы Якутии встретят команду итальянских альпинистов
29.01.2018, 17:30
Происшествия
Еще одного пострадавшего в крупном ДТП отправили санрейсом из Мирного в Якутск
29.01.2018, 17:24
Республика
Жителей Сахалина, Якутии и Камчатки посчитают в ходе пробной переписи населения
29.01.2018, 17:21
Общество
В Якутии за неделю гриппом и ОРВИ заболели 9 тысяч человек
29.01.2018, 17:17
Общество
30 января предстоят временные ограничения электроснабжения
29.01.2018, 16:56
Республика
План развития Якутии до 2020 года потребует более 16 млрд рублей на инфраструктуру
29.01.2018, 16:43
Общество
«Мы не секта»: Кто и зачем проводит мужской алгыс в Доме Арчы
29.01.2018, 16:37
Экология
Якутск переходит на раздельный сбор мусора 
Архив новостей
Происшествия
30 января 2018, 17:06
118

В Верхневилюйске второклассника, выбежавшего на дорогу, сбила машина

В результате ДТП он был госпитализирован в местную больницу с закрытым переломом ноги. 

29 января около 8 часов утра водитель автомобиля «Тойота Карина», двигаясь по ул. Ленина, совершил наезд на несовершеннолетнего пешехода, переходившего проезжую часть в неустановленном месте.

В результате ДТП второклассник с закрытым переломом ноги был госпитализирован в местную больницу.

В ходе разбирательств выяснилось, что в то утро мужчина провожал трех своих детей в школу. По пути следования, когда они стояли на обочине дороги, ребенок неожиданно выбежал на проезжую часть, где был совершен на него наезд. Светоотражающие элементы на одежде пострадавшего отсутствовали.

Освидетельствование, проведенное при помощи технического средства «Алкотест», не выявило у водителя факта употребления им алкогольных напитков.

Каждый день школьники идут из дома в школу и  обратно. Нередко на этом пути их подстерегают неожиданности и опасности. Задача родителей — научить ребенка, соблюдая Правила дорожного движения, быть готовым к таким опасностям, избегать ситуаций дорожных «ловушек».

Детально, до мелочей проработайте маршрут из школы и обратно, предусмотрите, если нужно, другие варианты маршрутов ( к бабушке, к маме в спортивную школу). Схема должна легко читаться, поэтому обозначать надо основные и понятные ориентиры (строения, дороги, насаждения и т.п.). Обязательно обозначьте дороги со всеми элементами (проезжая часть, тротуар, разделительная полоса), пешеходные переходы, светофоры, дорожные знаки, разметка. Хорошо видимой линией должны быть обозначены все основные  пути движения к школе (и обратно) от остановок общественного транспорта и места проживания.

Для того, чтобы ребенок привык к определенному маршруту движения, первое время необходимо сопровождать его в школу и обратно, объясняя, почему был выбран именно этот маршрут. Помните, что примером для каждого ребенка являются, в первую очередь, родители.

comments powered by HyperComments
Источник: УГИБДД МВД по Республике Саха (Якутия) 
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
28.01.2018, 13:39
Столица
Эксклюзив
Высококультурная отставка из мэрии
28.01.2018, 23:51
Общество
Эксклюзив
На Сунтарском землячестве сорваны маски!
25.01.2018, 22:06
Финансы
Экстра
Назначен руководитель налоговой инспекции Якутии
27.01.2018, 18:20
Политика
Некролог
Скончался известный политический деятель Якутии
24.01.2018, 9:40
Политика
«Кадровая революция» в правительстве Якутии — быть или не быть
25.01.2018, 0:49
Желток
Видео
Эксклюзив
За кулисами: Как за границей снимали новый клип Сахаи
30.01.2018, 5:30
Политика
Эксклюзив
Депутату Тумусову устроили травлю на его пресс-конференции
25.01.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный гороскоп. Четверг 25 января 2018
26.01.2018, 16:09
Происшествия
Экстра
В Якутии в хозяйстве начинающего фермера задохнулись почти все коровы
26.01.2018, 17:32
Происшествия
Экстра
Отправлен в отставку руководитель предприятия. Взятка
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Экономика
30.01.2018

АО НК «Туймаада-Нефть»: Все операторы АЗС сдают квалификационный экзамен

Экономика
30.01.2018

Глазами эксперта: Безбарьерная среда в аэропорту «Якутск»

Видео
Культура & Образование
30.01.2018

Журналист из Австралии снимет документальный фильм о Якутии

Происшествия
30.01.2018

Схема обмана: зайди по ссылке

Происшествия
30.01.2018

В селе Бердигестях продолжаются работы по подаче тепла

Резонанс
Экология
29.01.2018

Прокуратура разбиралась с публикацией на SakhaLife

Общество
29.01.2018

В Якутии за неделю гриппом и ОРВИ заболели 9 тысяч человек

Экономика
29.01.2018

Журналистский десант высадился на Жатайской базе эксплуатации флота ЛОРП